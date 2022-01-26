Бывшая девушка Бруклина Бекхэма пошла на свидание с сыном Синди Кроуфорд

Хана была замечена в компании самых завидных холостяков, однако долго ни с кем не задерживалась. О статусе отношений Кросс и Гербера пока что информации нет, пара ничего не комментирует.

24-летняя британская модель Хана Кросс была замечена папарацци во время свидания с 22-летним сыном Синди Кроуфорд Пресли Гербером. Пара пришла вместе на вечеринку в Западном Голливуде в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

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На Кросс был топ с газетным принтом, зеленый бомбер, широкие черные брюки и пара черно-белых кроссовок. Свой ансамбль девушка дополнила маленькой сумкой Prada.

Пресли выбрал черную толстовку с капюшоном, джинсы в тон и пару больших солнцезащитных очков. Образ он завершил парой высоких конверсов с белыми шнурками.

Пара непринужденно о чем-то болтала, идя по практически пустому тротуару, а затем молодые люди сели на заднее сидение черного авто и уехали.

[ + – ] Пресли Гербер и Хана Кросс в Западном Голливуде

Несмотря на свой возраст, Хана уже успела засветиться в компании нескольких видных холостяков. Так, она встречалась с сыном Джуда Лоу Рафферти. В августе их застали целующимися и обнимающимися" на фестивале All Points East в Восточном Лондоне. Молодая пара посетила мероприятие с друзьями и не стеснялась демонстрировать свою привязанность друг к другу.

До Рафферти Хана была в отношениях с Бруклином Бекхэмом, который сейчас помолвлен с Николой Пельтц. Ханна и подающий надежды фотограф из знаменитой семьи встречались с ноября 2018 года по август 2019 года, но расстались после череды взрывоопасных публичных скандалов.

Еще в сентябре 2019 года появились сообщения о том, что родители Бруклина Виктория и Дэвид не расстроились, когда пара рассталась.

"Бруклин и Хана навсегда прекратили свой роман. Дэвид и Виктория очень рады и чувствуют облегчение и поддерживают его на 100%", – сказал источник таблоиду The Sun.

Пока что статус отношений Пресли и Ханы неясен, но за несколько дней до этого она вечелиась в компании бывшего возлюбленного Кортни Кардашьян, 38-летнего Скотта Дисика. Он более 10 лет прожил к Кортни, родившей ему троих детей – Мейсона, Пенелопу и Рейна. Самому младшему ребенку сейчас шесть лет, старшему 11, а средней дочери – девять лет.

[ + – ] Скотт Дисик

Напомним, Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с дочерью миллиардера, и уже появились первые подробности будущей свадьбы.