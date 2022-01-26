Колишня дівчина Брукліна Бекхема пішла на побачення із сином Сінді Кроуфорд

Хана була помічена в компанії найзавидніших холостяків, проте довго ні з ким не затримувалася. Про статус стосунків Кросс і Гербера поки що інформації немає, пара нічого не коментує.

24-річна британська модель Хана Кросс була помічена папараці під час побачення з 22-річним сином Сінді Кроуфорд Преслі Гербером. Пара прийшла разом на вечірку в Західному Голлівуді в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

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На Кросс був топ із газетним принтом, зелений бомбер, широкі чорні штани та пара чорно-білих кросівок. Свій ансамбль дівчина доповнила маленькою сумочкою Prada.

Преслі вибрав чорну толстовку з капюшоном, джинси в тон і кілька великих сонцезахисних окулярів. Образ він завершив парою високих конверсів із білими шнурками.

Пара невимушено про щось говорила, йдучи практично порожнім тротуаром, а потім молоді люди сіли на заднє сидіння чорного авто та поїхали.

[ + – ] Преслі Гербер і Хана Кросс у Західному Голлівуді

Незважаючи на свій вік, Хана вже встигла засвітитись у компанії кількох видних холостяків. Так, вона зустрічалася із сином Джуда Лоу Рафферті. У серпні їх застали на фестивалі All Points East у Східному Лондоні. Молода пара відвідала захід з друзями та не соромилася демонструвати свою прихильність одне до одного.

До Рафферті Хана була в стосунках з Брукліном Бекхемом, який зараз заручений із Ніколою Пельтц. Ханна і фотограф, який подає надії, зі знаменитої родини зустрічалися з листопада 2018 року по серпень 2019 року, але розлучилися після низки вибухонебезпечних публічних скандалів.

Ще у вересні 2019 року з'явилися повідомлення про те, що батьки Брукліна Вікторія та Девід не засмутилися, коли пара розлучилася.

"Бруклін і Хана назавжди припинили свій роман. Девід і Вікторія дуже раді, відчувають полегшення та підтримують його на 100%", — сказало джерело таблоїду The Sun.

Поки що статус стосунків Преслі та Хани незрозумілий, але за кілька днів до цього вона значилася в компанії колишнього коханого Кортні Кардаш'ян, 38-річного Скотта Дісіка. Він понад 10 років прожив із Кортні, яка народила йому трьох дітей – Мейсона, Пенелопу та Рейна. Наймолодшій дитині зараз шість років, старшій 11, а середній дочці – дев'ять років.

[ + – ] Скотт Дісік

Нагадаємо, Бруклін Бекхем оголосив про заручини з дочкою мільярдера, і вже з'явилися перші подробиці майбутнього весілля.