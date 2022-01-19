Появились первые подробности о грядущей свадьбе Никола Пельтц и Бруклина Бекхэма

Бруклин и Никола запланировали грандиозное торжество на апрель и подготовка идет полным ходом

22-летний Бруклин Бекхэм и 27-летняя модель и актриса Никола Пельтц уже объявили, что проведут церемонию 9 апреля и это событие будет освещено в модной прессе, в том числе Vogue, что является настоящим признанием. Об этом пишет Daily Mail.

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Пока известно немногое, но подготовка явно идет полным ходом. Никола наденет два платья от Valentino, братья Бруклина – Ромео и Круз – будут шаферами, брат Николы – профессиональный хоккеист Брэд – станет "подружкой" невесты, а вот слухи о том, что свадебное платье Николы создаст мать жениха – дизайнер Виктория Бекхэм, — не подтвердились.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham [ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham

Свадьбу родителей 22-летнего Бруклина освещал журнал Ok! журнал, но, как сообщили инсайдеры — библия моды Vogue, запросила эксклюзивные права на их большой день. Обхаживал юных влюбленных директор по светским событиям издания Серджио Клетной.

Судя по всему, церемония состоится в поместье отца Николы – миллиардера-промышленника Нельсона Пельтца во Флориде. Гостей уже попросили не фотографировать на свадьбе, как и писать посты в соцсетях. А 72-летний Нельсон уже нанял сразу две охранные фирмы, чтобы избежать незваной публики.

Хоть список приглашенных только составляется – в него уже вошли Джиджи Хадид, Николь Ричи, Гордон Рамзи, а вот крестный отец Бруклина – Элтон Джон, вряд ли сможет присутствовать на торжестве, так как у него запланирован концертный тур на это время.

"Понятно, что Никола и Бруклин хотят, чтобы весь этот день был идеальным, и их внимание к деталям просто поражает. Деньги для них, что очевидно, проблемы не составляют, но они хотят, чтобы день их свадьбы был праздником любви, а не богатства", — отметил источник, близкий к паре.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham [ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham

Напомним, Бруклин Бекхэм пока знаменит только, как сын своих знаменитых родителей и как начинающий фотограф. Недавно он увлекся кулинарией и берет уроки у самого Гордона Рамзи.

Никола – популярная модель и актриса. Она снималась в фильме "Повелитель стихий"(2010) режиссера М. Найта Шьямалана , а также в картинах "Мотель Бейтса" и "Трансформеры: Эпоха истребления".

Никола и Бруклин познакомились в 2019 году и с той поры были неразлучны. Уже на следующий год они объявили о помолвке, а Бруклин сделал тату в честь своей невесты – изображение ее глаз появилось на его затылке.

[ + – ] помолвка Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма Фото: Instagram brooklynbeckham

Ранее Бруклин встречался с актрисой Хлоей Морец и моделью Ханой Кросс. А Никола около года встречалась с Анваром Хадидом.