Бруклін Бекхем зізнався, як робив пропозицію своїй коханій

Весілля сина відомого футболіста — одна з найочікуваніших подій 2022 року.

22-річний Бруклін Бекхем розповів, як робив пропозицію своїй дівчині, 27-річній американській акторці Ніколі Пельц, пише Daily Mail. Про це молодий наречений розповів Джеймсу Кордену в The Late Show.

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Син відомого футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем зазначив, що намагався зробити все романтично та незабутньо, тому приготував улюблене вино своєї коханої, проте не зміг його відкрити в найвідповідальніший момент. "Через 10 хвилин я нарешті відкрив вино, налив його в бокал, а потім встав на колін. Вона не зрозуміла, що я хочу зробити", — зізнався Бекхем.

[ + – ] Перша частина торжества відбудеться 9 квітня 2022.

27-річна Нікола почала плакати від щастя і не могла зупинитися хвилин п'ять, а Бруклін у цей час зізнавався їй у коханні.

Зазначимо, що перша частина святкування відбудеться 9 квітня 2022 року в маєтку батька нареченої в Палм-Біч. Адже батько Ніколи — знаменитий американський мільярдер та промисловик Нельсон Пельц.

Нагадаємо, що 22-річний Бруклін Бекхем отримав мільйонний контракт з Superdry та став новим обличчям молодіжного бренду.

Тим часом колишня кохана Брукліна Бекхема, 24-річна британська модель Хана Кросс пішла на побачення із сином моделі Сінді Кроуфорд.