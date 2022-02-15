Подружжя Бекхемів поділилося до Дня закоханих архівними кадрами

У день святого Валентина, чи День всіх закоханих, одне з найзірковіших подруж зворушливо привітало одне одного у соцмережі.

Відоме подружжя Бекхемів, Вікторія та Девід, привітали одне одного із днем усіх закоханих, поділившись із прихильниками їхнього пари архівними кадрами.

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46-річний англійський футболіст Девід Бекхем виклав у свій Instagram серію фото з дружиною Вікторією та їхньою донькою Харпер.

[ + – ] Привітання дружини та доньки з Днем святого Валентина 2022 від Девіда Бекхема

"З Днем святого Валентина моїх дівчаток. Дві красиві і сильні жінки. До речі, Харпер, пам'ятай, що татко завжди буде твоїм Валентином. Люблю тебе, @victoriabeckham", — підписав карусель знімків Девід.

Зазначимо, що окрім 10-річної Харпер, подружжя виховує трьох синів — 22-річного Брукліна, 19-річного Ромео та 16-річного Круза.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхеми в Нью-Йорку у 1998 році

Дружина знаменитого футболіста, 47-річна дизайнерка, модель та співачка Вікторія Бекхем, у свою чергу, виклала архівний знімок, на якому вони з Девідом позують у 1998 році в Нью-Йорку. Під фото співачка зазначила, що з того часу всі 24 роки її Валентин — Девід і в той день вони дізналися, що Вікторія вагітна Брукліном.

Також Вікторія Бекхем поділилася у сторіз на своїй сторінці кадрами з їхнього з Девідом медового місяця на півдні Франції.

[ + – ] Девід та Вікторія Бекхеми під час свого медового місяця. Фото: victoriabeckham [ + – ] Девід та Вікторія Бекхеми під час свого медового місяця. Фото: victoriabeckham

Підписники Девіда та Вікторії засипали їх коментарями з привітаннями та побажаннями ще довгих років щасливого подружнього життя. "Найкращий татко", "найзразковіша родина", "щасливого дня святого Валентина!" тощо.

Зазначимо, що пара одружилася у 1999 році. Шлюб став для обох першим. Тому багато хто вважає цю зіркову пару прикладом для наслідування.

Нагадаємо, старший син Бекхемів Бруклін незабаром одружиться з Ніколою Пельц. Юнак поділився деталями дня, коли зробив пропозицію своїй коханій.

Також Фокус писав про те, якої дієти дотримується Вікторія Бекхем понад 20 років.