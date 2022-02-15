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Белла Хадід поділилася фото свого бойфренда до Дня святого Валентина

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Фото: Instagram/bellahadid | Белла Хадід та Марк Калман

Пара разом менше року.

25-річна американська супермодель Белла Хадід в честь Дня всіх закоханих 2022 показала рідкісні кадри свого коханого, Марка Калмана. Знаменитість поділилася архівними знімками у сторіз свого Instagram з майже 50 мільйонами фоловерів.

На фото Марк голиться, позує з коханою, яка цілує його майже на всіх знімках.

Зазначимо, що Белла та Марк зустрічаються з літа 2021 року. Калман — арт-директор, працював з репером Тревісом Скоттом. У його портфоліо різні проєкти: від обкладинок альбомів для Тревіса до брендингу Milk Studios – однієї з головних локацій Тижня моди в Нью-Йорку

Фото: bellahadid
Фото: bellahadid
Фото: Instagram/bellahadid

А раніше супермодель довгий час зустрічалася зі співаком Ейбелом Макконеном Тесфає, більш відомим як The Weeknd. Пара кілька разів сходилася та розставалася, проте наразі, судячи з усього, Белла знайшла стабільні та гармонійні стосунки.

Раніше Фокус писав про незвичайне побачення Белли та її коханого Марка. Закохані відправилися до найстарішого християнського притулку для бездомних та сортували там обіди для нужденних.

Нагадаємо, найзірковіше подружжя Бекхемів привітало одне одного з Днем усіх закоханих 2022 архівними кадрами в соцмережі.