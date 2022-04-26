Белла Хадід вийшла у світ в одязі свого бойфренда (фото)

Знаменитість часто демонструє стильні та екстравагантні жіночі образи, але цього разі вона вирішила приміряти чоловічий одяг.

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Американська супермодель Белла Хадід напередодні вийшла у світ в одязі свого бойфренда Марка Колмана. Про це пише Daily Mail.

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Вони разом відправилися купувати святкові кульки на день народження сестри Белли — супермоделі Джіджі Хадід.

Знаменитість зі своїм бойфрендом вийшли з магазину з різнокольоровими великими кульками для 27-річної іменинниці. На Беллі був спортивний oversize джемпер та джинсова мініспідниця. На ногах знаменитості були кросівки-снікерси з білими шкарпетками. До образу вона додала темні окуляри на голові та масивні навушники. Волосся 25-річна Белла сформувала у високий хвіст.

[ + – ] Белла Хадід у джемпері свого бойфренда

Зазначимо, що супермодель та її бойфренд зустрічаються з літа 2021 року. Марк — арт-директор, працював з репером Тревісом Скоттом. У його портфоліо різні проєкти: від обкладинок альбомів для Скотта до брендингу Milk Studios – однієї з головних локацій Тижня моди в Нью-Йорку

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала ідеальний вінтажний образ на весну 2022.

Також Фокус писав про особливе привітання з Днем святого Валентина 2022 від Белли Хадід для її бойфренда. Супермодель палестинського походження поділилася архівними знімками з коханим, якого пильно ховає від ока публіки.