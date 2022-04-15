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Белла Хадід продемонструвала ідеальний вінтажний образ

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Фото: bellahadid | Белла Хадід

Супермодель часто звертається до моди минулих десятиліть.

25-річна Белла Хадід напередодні продемонструвала ідеальний вінтажний образ. Про це пише Glamour.

Американську супермодель помітили при виході з її квартири в Нью-Йорку. Цього разу на знаменитості були шкіряні вільні штани шоколадного відтінку із золотим ременем Christian Dior, біла базова футболка та коричнева жилетка.

На ногах Белли були зміїні лофери стильного тваринного принту. Як аксесуари до образу Хадід обрала чорні сонцезахисні окуляри з вузькою оправою та масивні прикраси.

Белла Хадід демонструє ідеальний вінтажний образ

Нагадаємо, Белла Хадід повернула моду трендовим спортивним костюмам із початку 2000-х.

Також Фокус розповідав про те, що супермодель Белла Хадід зробила першу пластину операцію у 14 років. За словами знаменитості, з того часу вона не робила хірургічних втручань у своє обличчя, а помітні її фанатам зміни досягаються шляхом постійного використання тейпів.