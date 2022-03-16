Белла Хадід зробила пластичну операцію в 14 років

Це був єдиний випадок хірургічного втручання в обличчя моделі.

25-річна американська супермодель Белла Хадід стала обличчям нового випуску глянцю Vogue та розповіла про зміни у своїй зовнішності.

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За словами знаменитості, лише одного разу вона відвідала пластичного хірурга, і це сталося в 14 років. Тоді Белла Хадід зробила ринопластику, проте наразі жалкує про це рішення. Адже, за словами Белли, варто було зберегти форму носа, як у її предків.

[ + – ] Белла Хадід на обкладинці Vogue

Оскільки американську модель часто звинувачують у тотальній переробці свого обличчя, порівнюючи її фотографії з дитинства з теперішніми, вона вирішила раз і назавжди закрити цю тему. Белла зазначила, що в її обличчі немає філерів, а помітні зміни досягаються шляхом використання тейпів для обличчя.

[ + – ] Белла Хадід для Vogue

"Я впевнена, що ви виглядаєте зараз не так, як у 13 років, правда?", — сказала Хадід для кореспондентів Vogue, зламавши домисли людей про повну переробку її обличчя хірургічними методами.

Нагадаємо, Белла Хадід зізналася, що довгий час боролася з депресією і щодня плакала. Згодом знаменитість пройшла терапію та вважає це рішення найкращим подарунком собі.

Також Фокус писав про спосіб позбавитися від набряків обличчя, яким користується перед фотосесіями Белла Хадід.