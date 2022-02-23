Белла Хадід показала, як швидко позбутися набряків обличчя

Супермодель використовує такий метод перед важливими фотосесіями.

Супермодель палестинського походження Белла Хадід поділилася низкою фото та відео у своєму Instagram, серед яких ролик, на якому знаменитість продемонструвала лайфхак з боротьби набряками перед важливим днем.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На відео 25-річна модель опускає обличчя у миску з льодом перед фотосесію, знімками з якої вона також поділилася в цьому пості.

[ + – ] Белла Хадід продемонструвала свій спосіб боротьби з набряками обличчя

Оскільки лід покращує кровообіг шкіри, то цей метод є не гіршим за масажі та гідрогелеві патчі. Від низької температури кровоносні судини звужуються та зменшується притік крові до шкіри, після цього тіло направляє більше крові до обличчя. У результаті шкіра обличчя, а особливо під очима, починає виглядати більш свіжою.

Такий спосіб можна застосовувати і тим, хто страждає від недосипу, від чого з'являються синці та мішки під очима. Проте варто обмежити час контакту шкіри з льодом, оскільки може статися льодовий опік.

Раніше Фокус писав про дуже відвертий образ Белли Хадід. Короткий топ ледве прикривав груди супермоделі.

Нагадаємо, на честь Дня всіх закоханих Белла Хадід поділилася архівними знімками зі своїм бойфрендом Марком Калманом. Вони зустрічаються менше року, проте за розвитком їхніх стосунків слідкує вся мережа.