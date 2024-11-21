Люди були здивовані, побачивши, який зараз вигляд має "найкрасивіша дівчинка у світі" (фото)

Тілан Блондо залишається культовою фігурою в модній індустрії, успішно поєднуючи роботу моделі та вплив у соціальних мережах.

Модель Тілан Блондо, яку у віці шести років назвали "найкрасивішою дівчинкою у світі", вже давно виросла і продовжує успішно будувати кар'єру. Про це пише Unilad.

Шлях дівчинки у світі моди почався досить рано: у три роки вона вперше вийшла на подіум для Жан-Поля Готьє. Через роки Тілан працювала з такими брендами, як Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren і Hugo Boss. Вона також дружить з відомими особистостями, такими як Барбара Палвін і Зендая.

Тілан — дочка французької телеведучої Вероніки Лубрі та футболіста Патріка Блондо. Її кар'єра отримала новий виток у 16 років, коли вона підписала контракт з агентством IGM Models, до числа клієнтів якого входять Белла Хадід, Гейлі Бібер і Алекса Чанг.

Тілан Блондо залишається культовою фігурою в модній індустрії Фото: Getty

Сьогодні Тілан активно веде свої соціальні мережі, маючи близько 7 мільйонів підписників в Instagram. У 2022 році вона змінила образ, перефарбувавши свої знамениті світлі локони в темний колір. Попри свою популярність, дівчина з юних років ставилася до своєї зовнішності з дивовижною скромністю.

"Коли люди говорили: "Ти найкрасивіша дівчинка у світі", я просто думала, що я звичайний підліток, який грається з iPad", — зізнавалася вона в інтерв'ю The Telegraph 2018 року.

Бізнес та особисте життя

Того ж 2018 року Тілан запустила власний бренд одягу Heaven May Clothing, натхненний її другими іменами. Бренд пропонував зручний одяг у стилі кежуал (толстовки, джогери та штани, орієнтовані на активний спосіб життя).

Однак зараз доля бренду залишається під питанням. Останній пост в Instagram-акаунті Heaven May Clothing датується 2019 роком, а офіційний сайт, судячи з усього, більше не функціонує.

У 2018 році Тілан запустила власний бренд одягу Heaven May Clothing Фото: Wireimage

Але подібні проблеми не турбують Тілан Блондо, адже вона залишається культовою фігурою в модній індустрії, успішно поєднуючи роботу моделі та вплив у соціальних мережах. Попри загальне захоплення, вона зберігає скромність і зосереджена на своїй кар'єрі та особистих проектах.

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