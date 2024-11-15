"Рапунцель у реальному житті": дівчина з волоссям майже до підлоги підкорила соцмережі (відео)

Блогерка спонукала користувачів соцмереж замислитися про догляд за своїм волоссям. У відповідь на це косметологи вирішили поділитися практичними порадами для тих, хто мріє про довгі та здорові локони.

Жінка підкорила соцмережі своїм неймовірним каштановим волоссям довжиною майже до підлоги. Користувачка з ніком doc.shkuratova поділилася новим відео в TikTok.

Користувачі соцмереж прозвали дівчину "Рапунцель у реальному житті", а відео, де вона прогулюється мальовничим садом із волоссям завдовжки понад п'ять футів (1,5 метра), стало вірусним. Багато глядачів висловлювали захоплення і задавалися питанням, як вона підтримує таку довжину і здоров'я волосся. Одне з ключових питань, яке постійно ставили люди, стосувалося того, як прискорити його ріст і запобігти пошкодженню.

Один із коментаторів зазначив, що хоча догляд за волоссям справді важливий, у питанні довжини велику роль відіграє генетика. Водночас косметологи з бренду John Frieda дають практичні поради для тих, хто мріє про довге та здорове волосся.

Згідно з експертами, волосся в середньому росте на пів дюйма на місяць, що становить близько шести дюймів на рік, і досягнення довжини "до підлоги" може зайняти до десяти років, залежно від початкової довжини волосся. Щоб запобігти пошкодженню волосся, фахівці рекомендують регулярні стрижки: це допомагає уникнути посічених кінчиків, які можуть руйнувати волосся по всій довжині. Хоча стрижка не прискорює ріст, вона сприяє здоровому вигляду і зберігає об'єм.

Користувачі соцмереж прозвали дівчину "Рапунцель у реальному житті" Фото: TikTok

Для підтримання густоти та блиску волосся вони радять збагачувати раціон білком і додавати вітаміни, що підтримують структуру волосся, наприклад, біотин, вітаміни A, C та E. Також вони попереджають про необхідність захищати волосся від суворих погодних умов і радять уникати надмірного розчісування, щоб зменшити ламкість.

Для укладання експерти пропонують використовувати мінімальні температури на фені та щипцях для завивки, а також завжди застосовувати термозахисні засоби. Вони рекомендують сушити волосся феном тільки до 80%, залишаючи його злегка вологим, щоб уникнути пересушування, і радять завершувати укладку природним висиханням перед виходом на вулицю. Ті, хто вважає за краще завивати волосся, можуть спробувати укладку без тепла, використовуючи, наприклад, м'які бігуді або плетіння кіс.

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