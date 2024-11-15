"Рапунцель в реальной жизни": девушка с волосами почти до пола покорила соцсети (видео)

Блогерша побудила пользователей соцсетей задуматься об уходе за своими волосами. В ответ на это косметологи решили поделиться практическими советами для тех, кто мечтает о длинных и здоровых локонах.

Женщина покорила соцсети своими невероятными каштановыми волосами длиной почти до пола. Пользовательница с ником doc.shkuratova поделилась новым видео в TikTok.

Пользователи соцсетей прозвали девушку "Рапунцель в реальной жизни", а видео, где она прогуливается по живописному саду с волосами длиной более пяти футов (1,5 метра), стало вирусным. Многие зрители выражали восхищение и задавались вопросом, как она поддерживает такую длину и здоровье волос. Один из ключевых вопросов, который постоянно задавали люди, касался того, как ускорить их рост и предотвратить повреждение.

Один из комментаторов отметил, что хотя уход за волосами действительно важен, в вопросе длины большую роль играет генетика. В то же время косметологи из бренда John Frieda дают практические советы для тех, кто мечтает о длинных и здоровых волосах.

Согласно экспертам, волосы в среднем растут на полдюйма в месяц, что составляет около шести дюймов в год, и достижение длины "до пола" может занять до десяти лет, в зависимости от начальной длины волос. Чтобы предотвратить повреждение волос, специалисты рекомендуют регулярные стрижки: это помогает избежать секущихся концов, которые могут разрушать волосы по всей длине. Хотя стрижка не ускоряет рост, она способствует здоровому виду и сохраняет объем.

Пользователи соцсетей прозвали девушку "Рапунцель в реальной жизни" Фото: TikTok

Для поддержания густоты и блеска волос они советуют обогащать рацион белком и добавлять витамины, поддерживающие структуру волос, например, биотин, витамины A, C и E. Также они предупреждают о необходимости защищать волосы от суровых погодных условий и советуют избегать чрезмерного расчесывания, чтобы уменьшить ломкость.

Для укладки эксперты предлагают использовать минимальные температуры на фене и щипцах для завивки, а также всегда применять термозащитные средства. Они рекомендуют сушить волосы феном только до 80%, оставляя их слегка влажными, чтобы избежать пересушивания, и советуют завершать укладку естественным высыханием перед выходом на улицу. Те, кто предпочитает завивать волосы, могут попробовать укладку без тепла, используя, например, мягкие бигуди или плетение кос.

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