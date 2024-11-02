Невеста удивила отца, надев свадебное платье покойной мамы: видео стало вирусным

Грейс Миксон примеряла наряд матери в доме бабушки и дедушки и почувствовала, что это знак, ведь оно подошло идеально, без каких-либо изменений.

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24-летняя Грейс Миксон из Техаса (США) устроила своему отцу Чеду трогательный сюрприз на свадьбе в сентябре этого года, надев свадебное платье своей покойной матери. Этот эмоциональный момент был запечатлен на видео и быстро стал вирусным в Instagram.

Съемочная группа Maclin Photo and Film, состоящая из Эшли и Дейна Маклин, зафиксировала, как Чед, стоя спиной, оборачивается и видит дочь в платье, которое когда-то надевала его жена. Увидев Грейс, он тут же расплакался.

"Я же говорил тебе, что тебе не о чем беспокоиться", — сказала Грейс, утешая отца. Тот в ответ произнес: "Я так сильно тебя люблю. Ты выглядишь великолепно. Это мамино платье? Ты выглядишь точь-в-точь как она".

Платье, которое надела Грейс, когда-то носила ее мать на собственной свадьбе в 1997 году. Мама девушки неожиданно скончалась в 2022 году, и этот жест стал для семьи особым способом почтить ее память.

Грейс рассказала программе Good Morning America, что изначально не планировала надевать мамино платье. Однако примерив наряд матери в доме бабушки и дедушки, почувствовала, что это знак: оно подошло идеально, без каких-либо изменений.

"Это был знак, что я должна сделать это", — призналась она.

Грейс Миксон со своим женихом Фото: Instagram

Грейс скрывала от отца и жениха свои планы, желая сделать момент особенным.

"Я не думаю, что когда-либо испытаю что-то, что превзойдет этот момент с отцом", — поделилась она в интервью GMA.

Видеоролик в Instagram собрал множество комментариев и откликов. Многие делились своими историями о том, как они также носили платья своих покойных матерей.

"В последний раз он обнимал это платье, когда в нем была его жена", — написал один из пользователей.

Ранее Фокус сообщал, жена миллионера похвасталась личным островом. Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз она решила похвастаться личным островом.

Также стало известно, что жених и невеста "наказали" гостей на своей свадьбе плохим выбором еды. Гости могли съесть только одну запеченную картофелину с несколькими начинками на выбор.