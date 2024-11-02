Наречена здивувала батька, одягнувши весільну сукню покійної мами: відео стало вірусним

Грейс Міксон приміряла вбрання матері в домі бабусі й дідуся і відчула, що це знак, адже воно підійшло ідеально, без будь-яких змін.

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24-річна Грейс Міксон з Техасу (США) влаштувала своєму батькові Чеду зворушливий сюрприз на весіллі у вересні цього року, одягнувши весільну сукню своєї покійної матері. Цей емоційний момент був зафіксований на відео і швидко став вірусним в Instagram.

Знімальна група Maclin Photo and Film, що складається з Ешлі та Дейна Маклін, зафіксувала, як Чед, стоячи спиною, обертається і бачить дочку в сукні, яку колись одягала його дружина. Побачивши Грейс, він тут же розплакався.

"Я ж казав тобі, що тобі нема про що турбуватися", — сказала Грейс, втішаючи батька. Той у відповідь вимовив: "Я так сильно тебе люблю. Ти маєш чудовий вигляд. Це мамина сукня? Ти виглядаєш точнісінько як вона".

Сукня, яку одягла Грейс, колись носила її мати на власному весіллі 1997 року. Мама дівчини несподівано померла 2022 року, і цей жест став для сім'ї особливим способом вшанувати її пам'ять.

Грейс розповіла програмі Good Morning America, що спочатку не планувала вдягати мамину сукню. Однак примірявши вбрання матері в домі бабусі й дідуся, відчула, що це знак: воно підійшло ідеально, без будь-яких змін.

"Це був знак, що я повинна зробити це", — зізналася вона.

Грейс Міксон зі своїм нареченим Фото: Instagram

Грейс приховувала від батька і нареченого свої плани, бажаючи зробити момент особливим.

"Я не думаю, що коли-небудь переживу щось, що перевершить цей момент із батьком", — поділилася вона в інтерв'ю GMA.

Відеоролик в Instagram зібрав безліч коментарів і відгуків. Багато хто ділився своїми історіями про те, як вони також носили сукні своїх покійних матерів.

"Востаннє він обіймав цю сукню, коли в ній була його дружина", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури по догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.