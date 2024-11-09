Напугала своим видом: американка заснула во время искусственного загара (видео)

Сара Трент сняла на видео результат неудачного загара и выложила ролик в соцсети. По ее словам, когда она взглянула в зеркало, у нее начался приступ паники.

30-летняя Сара Трент из Миссисипи (США) и любительница искусственного загара Сара Трент получила неожиданный результат после неудачного эксперимента с автозагаром, который превратил ее кожу в глубокий зеленый цвет. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Американка нанесла бронзирующий крем на лицо и случайно уснула, оставив его на коже более чем на восемь часов, вместо рекомендованного одного часа.

"Когда я проснулась и взглянула в зеркало, у меня почти случился приступ паники. Это выглядело совершенно не так, как должно", — поделилась Трент.

Неудачный загар женщина засняла на видео и выложила в TikTok, где кадры быстро стали вирусными. К счастью, зеленый оттенок оказался временным, и после двух тщательных душей кожа Сары вернулась к нормальному цвету.

"Теперь у меня есть этот забавный опыт на будущее и еще одна причина больше никогда не засыпать с автозагаром. В основном он смылся под душем. Но мне пришлось ополоснуться дважды", — добавили американка.

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