Налякала своїм виглядом: американка заснула під час штучної засмаги (відео)

Сара Трент зняла на відео результат невдалої засмаги й виклала ролик у соцмережі. За її словами, коли вона глянула в дзеркало, у неї почався напад паніки.

30-річна Сара Трент з Міссісіпі (США) і любителька штучної засмаги Сара Трент отримала несподіваний результат після невдалого експерименту з автозасмагою, який перетворив її шкіру на глибокий зелений колір. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Американка нанесла бронзувальний крем на обличчя і випадково заснула, залишивши його на шкірі більш ніж на вісім годин, замість рекомендованої однієї години.

"Коли я прокинулася і глянула в дзеркало, у мене майже стався напад паніки. Це виглядало зовсім не так, як повинно", — поділилася Трент.

Невдалу засмагу жінка зняла на відео і виклала в TikTok, де кадри швидко стали вірусними. На щастя, зелений відтінок виявився тимчасовим, і після двох ретельних душів шкіра Сари повернулася до нормального кольору.

"Тепер у мене є цей кумедний досвід на майбутнє і ще одна причина більше ніколи не засинати з автозасмагою. Здебільшого вона змилася під душем. Але мені довелося обполоснутися двічі", — додали американка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що наречена здивувала батька, одягнувши весільну сукню покійної мами. Грейс Міксон приміряла вбрання матері в домі бабусі й дідуся і відчула, що це знак, адже воно пасувало ідеально, без будь-яких змін.