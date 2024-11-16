Жінки, які старіють повільніше за всіх: 6 здорових звичок датчанок

Згідно з недавнім дослідженням, Копенгаген є європейським містом, де шкіра старіє найповільніше. Але в чому причини такого результату, і які звички, що сповільнюють старіння, є у датських жінок.

Старіння шкіри пов'язане з багатьма факторами, і майже всі вони залежать від нашого способу життя. Так, генетика також може впливати на це, але наука підтвердила, що її вплив мінімальний (близько 15-20%) порівняно з рутиною догляду за шкірою і, перш за все, способом життя. Згідно з нещодавнім дослідженням, Копенгаген є європейським містом, де шкіра старіє найповільніше, і секрет саме у високій якості життя, найнижчому рівні забруднення довкілля та найменшій кількості годин прямого перебування на сонці. Про звички датських жінок, за якими криється секрет повільнішого старіння їхньої шкіри, пише Vogue Italia.

Дім — це храм

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Так зване хюґґе, або мистецтво зробити дім більш гостинним і розслаблюючим, є одним із найхарактерніших елементів данської культури. Як пояснює Майк Вікінг у своїй книжці "Хюґе, датський шлях до щастя", це щось настільки глибоко вкорінене в національній ДНК, що на основі його вивчення можна було б навіть написати дисертацію. Датчани вважають першорядним шукати щастя в дрібницях і відчувати, що їхній дім — це їхнє безпечне місце. Для них домашній простір — це не лише місце для підзарядки та відпочинку, а й центр соціального життя. Вони добре обізнані про те, як навколишнє середовище та кімнати впливають на настрій, саме тому данські будинки прагнуть дотримуватися певних правил:

острівці світла з енергоефективним освітленням у зонах відпочинку;

свічки, запалені під час обіду;

круглі обідні столи для заохочення бесіди та соціальних зв'язків; ковдри, килимки та подушки (зокрема й на підлозі), щоб зробити простір інтимнішим і комфортнішим.

Не забувайте, що Данія перебуває на вершині рейтингу найщасливіших країн світу. З цієї причини догляд за шкірою — це лише одна з частин процесу, спрямованого на створення краси, що йде зсередини.

Сауна для детоксикації

У країнах Північної Європи сауни та ванни з холодною водою є усталеною традицією, яка має безліч переваг для організму, що частково пояснює, чому шкіра датських жінок старіє краще. Як пояснює Беатріс Ларреа, експертка з холістичного харчування і старіння, високий рівень токсинів, які ми накопичуємо в організмі, є однією з причин прискорення біологічного старіння, і один зі способів боротьби з ним — проводити кілька хвилин у сауні кілька разів на тиждень. У Данії є громадські сауни, і датські жінки, як правило, відвідують їх не рідше одного разу на місяць.

Їзда на велосипеді

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Копенгаген є найвелосипеднішим містом у світі — його оголосили таким у 2015 році — в основному тому, що в ньому є необхідна інфраструктура. Той факт, що в цьому місті більше велосипедів, ніж автомобілів, побічно впливає на старіння: їздячи на роботу на велосипеді, датські жінки щодня тренують серцево-судинну систему, що допомагає відняти роки з лічильника біологічного віку. Це спосіб збільшити NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), термогенез повсякденної діяльності, не пов'язаної з фізичними вправами.

Правильне харчування

Данська дієта характеризується високим споживанням риби, фруктів (особливо ягід), овочів, корисних жирів, цільнозернових продуктів і вівсянки, що позитивно впливають на здоров'я шкіри. Але, як зазначає Вікінг, для датчан їжа також тісно пов'язана з концепцією домашнього щастя. "Крім багатьох речей, концепція хюгге означає насолоду домашніми радощами в холодну зиму", — пояснює він. "А для датчан це означає наповнення комори здоровою їжею, такою як маринований буряк, смажений перець, кімчі та ожинне варення".

Чисте повітря

У Данії навіть люди, які живуть у такому мегаполісі, як Копенгаген, можуть розраховувати на низький рівень забруднення, завдяки відносно невеликій кількості автомобілів на дорогах, а також тому, що місто багате зеленими насадженнями. А забруднення навколишнього середовища є однією з головних причин передчасного старіння шкіри. Забруднювальні речовини, такі як озон, сірка, свинець і оксид азоту, осідають на епідермісі, утворюючи патину, яка закупорює пори, обмежуючи насичення шкіри киснем і знижуючи вироблення еластину та колагену, необхідних для оновлення клітин.

Мінімалізм у догляді за шкірою

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Данки є істинними попередницями такого популярного сьогодні мінімалістичного догляду за шкірою. Насправді, коли мова заходить про красу і захист шкіри, вони дотримуються філософії "менше означає краще". Це означає, що вони зосереджені на чотирьох стовпах: очищення, використання антиоксидантів, таких як вітамін С або Е, цілорічний SPF і зволоження. І один з їхніх найефективніших прийомів полягає у використанні олії для обличчя як запечатувального продукту наприкінці процедури, щоб впоратися зі зневодненням, спричиненим низькими температурами.

Ще один їхній ритуал полягає в масажі мигдальною олією перед скрабом для обличчя, щоб пробудити мікроциркуляцію крові, а також поліпшити вироблення колагену, зберігаючи еластичність шкіри. Нарешті, вибір заспокійливих продуктів і домашніх засобів, як-от компреси на основі ромашки та ефірні олії лаванди, що допомагають пробудити й побалувати шкіру. Данці також віддають перевагу місцевим брендам з догляду за шкірою, у засобах яких використовується багата скандинавська природа, скарбниця потужних антиоксидантів.

Нагадаємо, 4 продукти, в яких найбільше антиоксидантів.

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