Поліпшити пам'ять та настрій: 4 продукти, у яких найбільше антиоксидантів
Від харчування залежить не тільки краса і здоров'я вашого тіла, вибір продуктів також відіграє вирішальну роль у здоров'ї мозку. На щастя, існує безліч корисних для мозку продуктів, які допоможуть поліпшити когнітивні функції, настрій і пам'ять.
Суттєво поліпшити здоров'я мозку та когнітивні функції допоможе включення до свого раціону продуктів, багатих на антиоксиданти. Це прості й доступні продукти, які не тільки внесуть яскраві смаки у ваш раціон харчування, а й поліпшать здоров'я. Дієтологиня Шеллі Боллс розповіла, які продукти слід завжди тримати в полі зору. Про це пише She Finds.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!
Ягоди
За словами Боллс, "темні ягоди, такі як чорниця, малина й ожина, є чудовим джерелом фітонутрієнтів та антиоксидантів". Відомо, що ці ягоди захищають нервові клітини від пошкодження, тим самим сповільнюючи зниження когнітивних функцій і підтримуючи здоров'я мозку з віком. Ба більше, користь ягід виходить за рамки здоров'я мозку, оскільки вони сприяють здоров'ю серця і потенційно знижують ризик розвитку деяких видів раку. Незалежно від того, чи вживаєте ви їх у свіжому вигляді, чи додаєте до вівсянки, млинців, смузі або салатів, ягоди надають ароматний смак й зміцнюють здоров'я вашого мозку.
Темно-зелені листові овочі
Темно-зелені листові овочі — ще одне джерело енергії, що стимулює роботу мозку, оскільки вони містять безліч антиоксидантів, пов'язаних із когнітивним здоров'ям і регуляцією настрою. "Темно-зелені листові овочі багаті антиоксидантами, пов'язаними з когнітивним здоров'ям і зниженням депресії", — каже Боллс. Включення шпинату, капусти та іншої листової зелені у ваш раціон забезпечує багату поживними речовинами основу для злагодженої роботи мозку та психічного благополуччя.
Горіхи та насіння
Обираючи продукти для перекусу, зупиніть свій вибір на горіхах. "Горіхи та насіння сповнені корисних жирів і антиоксидантів, які, як було доведено, сприяють здоров'ю мозку", — каже Боллс. Вона рекомендує вживати ці багаті поживними речовинами продукти в сирому або злегка солоному вигляді, щоб максимізувати їхню поживну цінність. Від посипання салатів і супів до додавання в йогуртове парфе і домашню мюслі, горіхи і насіння відкривають безмежні можливості для поліпшення здоров'я мозку за допомогою смачних і ситних рецептів.
Темний шоколад
Хороші новини для любителів шоколаду! За словами Боллс, ці смачні солодкі ласощі можуть творити чудеса з вашим мозком. "Темний шоколад містить антиоксиданти, які можуть сприяти здоров'ю мозку", — каже вона, рекомендуючи сорти з вмістом какао 70% або вище для отримання максимальної користі. Темний шоколад, незалежно від того, чи їсте ви його просто так, чи додаєте до цільнозернових пластівців, слугує чудовими ласощами, що живлять як тіло, так і розум.
Нагадаємо, 5 спецій, які потрібно додавати до кави щодня, щоб поліпшити роботу мозку.
Раніше Фокус писав про те, які прості звички поліпшать пам'ять і роботу мозку.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця