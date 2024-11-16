Женщины, которые стареют медленнее всех: 6 здоровых привычек датчанок

Согласно недавнему исследованию, Копенгаген является европейским городом, где кожа стареет медленнее всего. Но в чем причины такого результата, и какие привычки, замедляющие старение, есть у датских женщин.

Старение кожи связано со многими факторами, и почти все они зависят от нашего образа жизни. Да, генетика также может влиять на это, но наука подтвердила, что ее влияние минимально (около 15-20%) по сравнению с рутиной ухода за кожей и, прежде всего, образом жизни. Согласно недавнему исследованию, Копенгаген является европейским городом, где кожа стареет медленнее всего, и секрет именно в высоком качестве жизни, самом низком уровне загрязнения окружающей среды и наименьшем количестве часов прямого пребывания на солнце. О привычках датских женщин, за которыми кроется секрет более медленного старения их кожи, пишет Vogue Italia.

Дом – это храм

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Так называемое хюгге или искусство сделать дом более гостеприимным и расслабляющим, является одним из наиболее характерных элементов датской культуры. Как объясняет Майк Викинг в своей книге "Хюгге, датский путь к счастью", это нечто настолько глубоко укоренившееся в национальной ДНК, что на основе его изучения можно было бы даже написать диссертацию. Датчане считают первостепенным искать счастье в мелочах и чувствовать, что их дом – это их безопасное место. Для них домашнее пространство – это не только место для подзарядки и отдыха, но и центр социальной жизни. Они хорошо осведомлены о том, как окружающая среда и комнаты влияют на настроение, именно поэтому датские дома стремятся следовать определенным правилам:

островки света с энергоэффективным освещением в зонах отдыха;

свечи, зажженные во время обеда;

круглые обеденные столы для поощрения беседы и социальных связей; одеяла, коврики и подушки (в том числе на полу), чтобы сделать пространство более интимным и комфортным.

Не забывайте, что Дания находится на вершине рейтинга самых счастливых стран мира. По этой причине уход за кожей — это лишь одна из частей процесса, направленного на создание красоты, идущей изнутри.

Сауна для детоксикации

В странах Северной Европы сауны и ванны с холодной водой являются устоявшейся традицией, которая имеет множество преимуществ для организма, что отчасти объясняет, почему кожа датских женщин стареет лучше. Как объясняет Беатрис Ларреа, эксперт по холистическому питанию и старению, высокий уровень токсинов, которые мы накапливаем в организме, является одной из причин ускорения биологического старения, и один из способов борьбы с ним — проводить несколько минут в сауне несколько раз в неделю. В Дании есть общественные сауны, и датские женщины, как правило, посещают их не реже одного раза в месяц.

Езда на велосипеде

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Копенгаген является самым велосипедным городом в мире – он был объявлен таковым в 2015 году – в основном потому, что в нем есть необходимая инфраструктура. Тот факт, что в этом городе больше велосипедов, чем автомобилей, косвенно влияет на старение: ездя на работу на велосипеде, датские женщины каждый день тренируют сердечно-сосудистую систему, что помогает вычесть годы из счетчика биологического возраста. Это способ увеличить NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), термогенез повседневной деятельности, не связанной с физическими упражнениями.

Правильное питание

Датская диета характеризуется высоким потреблением рыбы, фруктов (особенно ягод), овощей, полезных жиров, цельнозерновых продуктов и овсянки, которые положительно влияют на здоровье кожи. Но, как отмечает Викинг, для датчан еда также тесно связана с концепцией домашнего счастья. "Помимо многих вещей, концепция хюгге означает наслаждение домашними радостями в холодную зиму", — объясняет он. "А для датчан это означает наполнение кладовой здоровой пищей, такой как маринованная свекла, жареный перец, кимчи и ежевичное варенье".

Чистый воздух

В Дании даже люди, живущие в таком мегаполисе, как Копенгаген, могут рассчитывать на низкий уровень загрязнения, благодаря относительно небольшому количеству автомобилей на дорогах, а также потому, что город богат зелеными насаждениями. А загрязнение окружающей среды является одной из главных причин преждевременного старения кожи. Загрязняющие вещества, такие как озон, сера, свинец и оксид азота, оседают на эпидермисе, образуя патину, которая закупоривает поры, ограничивая насыщение кожи кислородом и снижая выработку эластина и коллагена, необходимых для обновления клеток.

Минимализм в уходе за кожей

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Датчанки являются истинными предшественницами столь популярного сегодня минималистичного ухода за кожей. На самом деле, когда речь заходит о красоте и защите кожи, они придерживаются философии "меньше значит лучше". Это означает, что они сосредоточены на четырех столпах: очищение, использование антиоксидантов, таких как витамин С или Е, круглогодичный SPF и увлажнение. И один из их самых эффективных приемов заключается в использовании масла для лица в качестве запечатывающего продукта в конце процедуры, чтобы справиться с обезвоживанием, вызванным низкими температурами.

Еще один их ритуал заключается в массаже миндальным маслом перед скрабом для лица, чтобы пробудить микроциркуляцию крови, а также улучшить выработку коллагена, сохраняя эластичность кожи. Наконец, выбор успокаивающих продуктов и домашних средств, таких как компрессы на основе ромашки и эфирные масла лаванды, которіе помогают пробудить и побаловать кожу. Датчане также предпочитают местные бренды по уходу за кожей, в средствах которых используется богатая скандинавская природа, сокровищница мощных антиоксидантов.

Напомним, 4 продукта, в которых больше всего антиоксидантов.

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