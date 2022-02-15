Белла Хадід показала найвідвертіший образ весни 2022

Топ у сітку ледь прикрив груди знаменитості.

25-річна супермодель Белла Хадід поділилася у своєму Instagram з майже 50 мільйонами підписників фото з рекламного кампейну Michael Kors. На американській моделі палестинського походження був короткий топ у сітку з довгими рукавами, що ледве прикривав тіло знаменитості.

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До образу Белла додала "морські" аксесуари, чорну сумочку та спідницю міді з низькою посадкою, яка повертається у моду 2022. Волосся Хадід зібрала у хвіст. А на обличчя був "свіжий" легкий макіяж.

"Справжня русалка", "ти виглядаєш просто неперевершено", "королева моря", — пишуть підписники Белли Хадід під новою публікацією, яких вразив доволі відвертий аутфіт знаменитості.

[ + – ] Відвертий образ Белли Хадід

Раніше Фокус писав про повернення моди початку 2000-х. Белла Хадід приміряла спортивний образ, що був модним близько 20 років тому. Тим самим відновивши інтерес до спортивних костюмів.

Нагадаємо, як пройшло побачення Белли Хадід та її коханого, артдиректора Марка Калмана. Пара відвідала притулок для бездомних та допомагала сортувати обіди для нужденних.