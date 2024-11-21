"До втрати свідомості": супермодель Елль Макферсон розповіла про свою алкогольну залежність

Елль Макферсон протягом багатьох років боролася зі своєю згубною звичкою, яка переросла не просто в проблему, а в захворювання. Їй вдалося побороти алкоголізм і стати на шлях тверезості.

60-річна австралійська топ-модель, акторка і дизайнерка Елль Макферсон стала письменницею. Вона розповіла про свою алкогольну залежність і непростий шлях до тверезості, повідомляє Daily Mail.

В одній із глав своїх мемуарів "Елль: Життя, уроки і як навчитися довіряти собі" колишня модель поділилася з читачами, як їй вдалося покінчити з алкоголізмом і позбутися наркотичної залежності. Елль, будучи на піку кар'єри, здобула недобру славу: у 25 років її прозвали "Тіло", за те, що вона, будучи молодою мамою, пила "горілку стопками", часто напивалася до втрати свідомості.

"Моє життя здавалося всім приголомшливим. Зовні я прекрасно справлялася, але в глибині душі мені було дуже важко, і я часто напивалася", — написала вона у своїй книзі. Лікарі попередили її, що вживання алкоголю занадто рано після пологів може порушити її гормональний фон. Але, за словами Макферсон, у той період життя вона "могла думати тільки про пляшку шампанського у відерці з льодом".

Елль мала стосунки з французьким фінансистом Арпадом "Аркі" Бюссоном, і всіляко намагалася приховати від коханого своє захоплення спиртним. Їй це вдавалося, оскільки Арпад часто їздив у відрядження і тижнями не бував удома.

"Мені подобалося проводити час з Аркі, і... я хотіла довести йому, що буду його партнером у розвагах і бізнесі, будучи матір'ю його синів. Я йшла на роботу і пила, тусувалася і знову пила. Це стало моїм звичайним станом: я котилася жахливою низхідною спіраллю. Під час розмови з кимось я забувала, що говорила. Співрозмовники дивилися на мене запитально, ніби чекали продовження. Часто я випивала після того, як укладала дітей спати. Я сідала одна і випивала чарки горілки, а потім робила хатню роботу, слухала музику до 11 вечора, лягала спати і відключалася", — написала вона.

Пізніше, розуміючи, що котиться донизу, модель звернулася по допомогу до медиків, і їй запропонували пройти лікування та реабілітацію. Але не все пройшло гладко, вона часто зривалася і поверталася до старого життя. Ель все-таки вдалося позбутися згубної звички. Минулого року вона відзначила 20-річчя тверезості.

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