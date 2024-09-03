Супермодель Елль Макферсон відмовилася від хіміотерапії попри рекомендації 32 лікарів

Рідні та близькі Елль не зрозуміли її рішення відмовитися від традиційного лікування онкології, проте вона не зійшла зі свого шляху.

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60-річна австралійська супермодель Елль Макферсон сім років тому таємно боролася з раком грудей і зараз перебуває в стані ремісії, попри те, що відмовилася від хіміотерапії, яку їй рекомендували пройти 32 лікарі. Про це знаменитість розповіла в бесіді з Women's Weekly, презентуючи свою книжку мемуарів "Життя, уроки та вміння довіряти собі".

Після лампектомії сім років тому засновниці WelleCo поставили діагноз HER2-позитивна естроген-рецепторна внутрішньопротокова карцинома — тип раку грудей.

"Це був шок, це було несподівано, це було заплутано, це було лячно в багатьох відношеннях і це справді дало мені можливість глибоко покопатися у своєму внутрішньому почутті, щоб знайти рішення, яке спрацювало для мене", — зізналася вона.

Лікарі порадили Елль пройти мастектомію з опроміненням, хіміотерапією з гормональною терапією і реконструкцією грудей. Однак Елль, яка на той час зустрічалася з опальним антивакцинатором Ендрю Вейкфілдом, вирішила відмовитися від традиційної медицини. Вона заявила, що це "чудова вправа в тому, щоб бути вірною собі, довіряти собі та довіряти природі свого тіла та обраному нею курсу дій.

Модель молилася та медитувала на пляжі в Майамі і дійшла висновку, що не хоче лікувати свій рак фармацевтичними препаратами, а має намір "використовувати інтуїтивний, серцевий, цілісний підхід".

"Сказати "ні" стандартним медичним рішенням було найважчим, що я коли-небудь робила у своєму житті. Але сказати "ні" своєму внутрішньому почуттю було б ще важче", — пояснила вона, пізніше додавши, що вважає хіміотерапію та операцію занадто "екстремальними".

Книга мемуарів супермоделі виходить 3 вересня

За її словами, багато хто подумав, що вона божевільна, але Макферсон все одно пішла своїм шляхом.

Елль на вісім місяців зняла будинок у Феніксі, штат Аризона, де вона "комплексно лікувала" рак під керівництвом свого лікаря, лікаря-натуропата, холістичного стоматолога, остеопата, мануального терапевта і двох терапевтів.

Залишаючись вдома сама, Елль сказала, що проводила дні, "зосередившись і присвячуючи кожну хвилину зціленню себе".

Зараз Елль у ремісії, яку вона воліє називати "повним добробутом".

Австралійка каже, що її дорослі сини Флінн і Сай, а також колишній бойфренд Арпад "Аркі" Буссон неоднозначно відреагували на її незвичайний підхід до лікування раку.

21-річний Сай повністю підтримав матір, вважаючи, що хіміотерапія — це "поцілунок смерті". Однак у 26-річного Флінна були свої думки з цього приводу.

"Флінн, котрий більш традиційних поглядів, був зовсім не задоволений моїм вибором. Але він мій син, і він підтримає мене в будь-якій ситуації і буде любити мене в моєму виборі, навіть якщо він не згоден з ним", — сказала Елль.

Щодо Аркі, з яким Елль розлучилася 2005 року після майже десяти років спільного життя, батько Флінна і Сая "не погодився" з методами Елль, але написав їй листа, в якому розповів, як він пишається її мужністю.

Раніше Фокус писав, що вчені поставили під сумнів користь подвійної мастектомії за раку грудей.

Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.