Супермодель Елль Макферсон відмовилася від хіміотерапії попри рекомендації 32 лікарів
Рідні та близькі Елль не зрозуміли її рішення відмовитися від традиційного лікування онкології, проте вона не зійшла зі свого шляху.
60-річна австралійська супермодель Елль Макферсон сім років тому таємно боролася з раком грудей і зараз перебуває в стані ремісії, попри те, що відмовилася від хіміотерапії, яку їй рекомендували пройти 32 лікарі. Про це знаменитість розповіла в бесіді з Women's Weekly, презентуючи свою книжку мемуарів "Життя, уроки та вміння довіряти собі".
Після лампектомії сім років тому засновниці WelleCo поставили діагноз HER2-позитивна естроген-рецепторна внутрішньопротокова карцинома — тип раку грудей.
"Це був шок, це було несподівано, це було заплутано, це було лячно в багатьох відношеннях і це справді дало мені можливість глибоко покопатися у своєму внутрішньому почутті, щоб знайти рішення, яке спрацювало для мене", — зізналася вона.
Лікарі порадили Елль пройти мастектомію з опроміненням, хіміотерапією з гормональною терапією і реконструкцією грудей. Однак Елль, яка на той час зустрічалася з опальним антивакцинатором Ендрю Вейкфілдом, вирішила відмовитися від традиційної медицини. Вона заявила, що це "чудова вправа в тому, щоб бути вірною собі, довіряти собі та довіряти природі свого тіла та обраному нею курсу дій.
Модель молилася та медитувала на пляжі в Майамі і дійшла висновку, що не хоче лікувати свій рак фармацевтичними препаратами, а має намір "використовувати інтуїтивний, серцевий, цілісний підхід".
"Сказати "ні" стандартним медичним рішенням було найважчим, що я коли-небудь робила у своєму житті. Але сказати "ні" своєму внутрішньому почуттю було б ще важче", — пояснила вона, пізніше додавши, що вважає хіміотерапію та операцію занадто "екстремальними".
За її словами, багато хто подумав, що вона божевільна, але Макферсон все одно пішла своїм шляхом.
Елль на вісім місяців зняла будинок у Феніксі, штат Аризона, де вона "комплексно лікувала" рак під керівництвом свого лікаря, лікаря-натуропата, холістичного стоматолога, остеопата, мануального терапевта і двох терапевтів.
Залишаючись вдома сама, Елль сказала, що проводила дні, "зосередившись і присвячуючи кожну хвилину зціленню себе".
Зараз Елль у ремісії, яку вона воліє називати "повним добробутом".
Австралійка каже, що її дорослі сини Флінн і Сай, а також колишній бойфренд Арпад "Аркі" Буссон неоднозначно відреагували на її незвичайний підхід до лікування раку.
21-річний Сай повністю підтримав матір, вважаючи, що хіміотерапія — це "поцілунок смерті". Однак у 26-річного Флінна були свої думки з цього приводу.
"Флінн, котрий більш традиційних поглядів, був зовсім не задоволений моїм вибором. Але він мій син, і він підтримає мене в будь-якій ситуації і буде любити мене в моєму виборі, навіть якщо він не згоден з ним", — сказала Елль.
Щодо Аркі, з яким Елль розлучилася 2005 року після майже десяти років спільного життя, батько Флінна і Сая "не погодився" з методами Елль, але написав їй листа, в якому розповів, як він пишається її мужністю.
Раніше Фокус писав, що вчені поставили під сумнів користь подвійної мастектомії за раку грудей.
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