Супермодель Элль Макферсон отказалась от химиотерапии, несмотря на рекомендации 32 врачей

Родные и близкие Элль не поняли ее решения отказаться от традиционного лечения онкологии, однако она не сошла со своего пути.

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60-летняя австралийская супермодель Элль Макферсон семь лет назад тайно боролась с раком груди и сейчас находится в состоянии ремиссии, несмотря на то, что отказалась от химиотерапии, которую ей рекомендовали пройти 32 врача. Об этом знаменитость рассказала в беседе с Women's Weekly, представляя свою книгу мемуаров "Жизнь, уроки и умение доверять себе".

После лампэктомии семь лет назад основательнице WelleCo поставили диагноз HER2-положительная эстроген-рецепторная внутрипротоковая карцинома — тип рака груди.

"Это был шок, это было неожиданно, это было запутанно, это было пугающе во многих отношениях, и это действительно дало мне возможность глубоко покопаться в своем внутреннем чувстве, чтобы найти решение, которое сработало для меня", – призналась она.

Врачи посоветовали Элле пройти мастэктомию с облучением, химиотерапией, гормональной терапией и реконструкцией груди. Однако Элль, которая в то время встречалась с опальным антипрививочником Эндрю Уэйкфилдом, решила отказаться от традиционной медицины. Она заявила, что это "прекрасное упражнение в том, чтобы быть верной себе, доверять себе и доверять природе своего тела и выбранному ею курсу действий.

Модель молилась и медитировала на пляже в Майами и пришла к выводу, что не хочет лечить свой рак фармацевтическими препаратами, а намерена "использовать интуитивный, сердечный, целостный подход".

"Сказать "нет" стандартным медицинским решениям было самым трудным, что я когда-либо делала в своей жизни. Но сказать "нет" своему внутреннему чувству было бы еще труднее", — объяснила она, позже добавив, что считает химиотерапию и операцию слишком "экстремальными".

Книга мемуаров супермодели выходит 3 сентября

По ее словам, многие подумали, что она сумасшедшая, но Макферсон все равно пошла по своему пути.

Элль на восемь месяцев сняла дом в Фениксе, штат Аризона, где она "комплексно лечила" рак под руководством своего лечащего врача, врача-натуропата, холистического стоматолога, остеопата, мануального терапевта и двух терапевтов.

Оставаясь дома одна, Элль сказала, что проводила дни, "сосредоточившись и посвящая каждую минуту исцелению себя".

Сейчас Элль в ремиссии, которую она предпочитает называть "полным благополучием".

Австралийка говорит, что ее взрослые сыновья Флинн и Сай, а также бывший бойфренд Арпад "Арки" Буссон неоднозначно отреагировали на ее необычный подход к диагностике рака.

21-летний Сай полностью поддержал мать, считая, что химиотерапия — это "поцелуй смерти". Однако у 26-летнего Флинна были свои мысли по этому поводу.

"Флинн, будучи более традиционным, был совсем не доволен моим выбором. Но он мой сын и он поддержит меня в любой ситуации и будет любить меня в моем выборе, даже если он не согласен с ним", — сказала Элль.

Что касается Арки, с которым Элль рассталась в 2005 году после почти десяти лет совместной жизни, отец Флинна и Сая "не согласился" с методами Элль, но написал ей письмо, в котором рассказал, как он "гордится" ее мужеством.

Ранее Фокус писал, что ученые поставили под сомнение пользу двойной мастэктомии при раке груди.

Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.