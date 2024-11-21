"До потери сознания": супермодель Элль Макферсон рассказала о своей алкогольной зависимости

Элль Макферсон в течение многих лет боролась со своей пагубной привычкой, которая переросла не просто в проблему, а в заболевание. Ей удалось побороть алкоголизм и стать на путь трезвости.

60-летняя австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Элль Макферсон стала писательницей. Она рассказала о своей алкогольной зависимости и непростом пути к трезвости, сообщает Daily Mail.

В одной из глав своих мемуаров "Элль: Жизнь, уроки и как научиться доверять себе" бывшая модель поделилась с читателями, как ей удалось покончить с алкоголизмом и избавиться от наркотической зависимости. Элль, будучи на пике карьеры, получила дурную славу: в 25 лет ее прозвали "Тело", за то, что она, будучи молодой мамой, пила "водку стопками" часто напивалась до потери сознания.

"Моя жизнь казалась всем потрясающей. Внешне я прекрасно справлялась, но в глубине души мне было очень тяжело, и я часто напивалась", — написала она в своей книге. Врачи предупредили ее, что употребление алкоголя слишком рано после родов может нарушить ее гормональный фон. Но, по словам Макферсон, в тот период жизни она "могла думать только о бутылке шампанского в ведерке со льдом".

Элль состояла в отношениях с французским финансистом Арпадом "Арки" Бюссоном, и всячески старалась скрыть от любимого свое увлечение спиртным. Ей это удавалась, так как Арпад часто ездил в командировки и неделями не бывал дома.

"Мне нравилось проводить время с Арки, и… я хотела доказать ему, что буду его партнером в развлечениях и бизнесе, будучи матерью его сыновей. Я шла на работу и пила, тусовалась и снова пила. Это стало моим обычным состоянием: я катилась по ужасной нисходящей спирали. В ходе разговора с кем-то я забывала, что говорила. Собеседники смотрели на меня вопросительно, как будто ждали продолжения. Часто я выпивала после того, как укладывала детей спать. Я садилась одна и выпивала рюмки водки, а потом делала работу по дому, слушала музыку до 11 вечера, ложилась спать и отключалась", — написала она.

Позже, понимая, что катится вниз, модель обратилась за помощью к медикам и ей предложили пройти лечение и реабилитацию. Но не все прошло гладко, она часто срывалась и возвращалась к старой жизни. Эль все-таки удалось избавиться от пагубной привычки. В прошлом году она отметила 20-летие трезвости.

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