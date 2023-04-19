У Хайден Панеттьери выпадали "клочьями" волосы из-за алкоголизма

Хайден Панеттьери обратилась за помощью к специалисту, так как у нее были желтые глаза, а волосы выпадали "клочьями".

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Хайден Панеттьери, голливудская звезда и бывшая девушка украинского боксера Владимира Кличко, призналась в новом интервью, что к тому времени, когда в 2019 году ей "стукнуло 30", она обращалась к врачу, так как ее глаза пожелтели, лицо "опухло", а волосы выпадали "клочьями". Об этом она рассказала для Women’s Health.

"Мое тело было такое "Хватит", — сказала она. — Мне пришлось обратиться к специалисту по печени. Я держала вес, которого обычно не было. Мои волосы были тонкими и выпадали клочьями".

Панеттьери, которой сейчас 33 года, также боролась с "отсутствием сна" в то время, что повлияло на ее общее состояние здоровья. Два года спустя она начала лечение, предоставив себе "чистый холст для работы" после "восьми месяцев интенсивной терапии".

В 2022 году Панеттьери уменьшила грудь и почувствовала, что ее "тело снова принадлежит" ей. В том же году Панеттьери раскрыла свою тайную зависимость от опиоидов и алкоголя в интервью People.

Звезда "Крика VI" вспомнила, что впервые ей дали "таблетки счастья" в возрасте 15 лет, когда снималась в популярном сериале "Герои". Позже это переросло в настоящую зависимость, к которой прибавился алкоголизм.

Актриса говорила, что зависимость вышла из-под контроля, когда у нее родилась дочь от Кличко. Она сбегала из дома, чтобы напиться и принять наркотики. В 2018 году Панеттьери отправила свою дочь в Украину к ее отцу, боксеру Владимиру Кличко, но теперь она заявляет, что он не оставил ей выбора.

Недавно Хайден снялась в шестой части хоррора "Крик". Это ее первая роль в фильме за последние восемь лет.

После расставания с Владимиром Кличко она сошлась с начинающим актером Брайаном Хикерсоном, который ее избивал. Он получал штрафы, и суд запрещал ему приближаться к Хайден, но она все равно продолжала с ним отношения.