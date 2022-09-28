"Не дал выбора". Хайден Панеттьери пожаловалась, что Владимир Кличко забрал у нее дочь

Актриса, которая еще недавно страдала от наркотической зависимости, заявила, что Кличко вынудил ее отказаться от опеки над дочерью

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33-летняя актриса Хайден Панеттьери рассказала на шоу Джады Пинкетт-Смит о том, как украинский боксер и ее бывший бойфренд Владимир Кличко "вынудил" ее отказаться от опеки над дочерью Кайей-Евдокией. Об этом пишет People.

Панеттьери ранее рассказывала, что начала злоупотреблять наркотиками, когда ей было всего 15 лет, и что ее зависимость ухудшилась после рождения Кайи в 2014 году.

В 2018 году Панеттьери отправила свою дочь в Украину к ее отцу, боксеру Владимиру Кличко, но теперь она утверждает, что он не оставил ей выбора.

[ + – ] Хайден Панеттьери и Владимир Кличко с дочерью Фото: Instagram klitschko

В разговоре с ведущей актриса рассказала, что была вынуждена подписать документы об отказе от родительских прав. И назвала это "самым душераздирающим поступком, который ей когда-либо приходилось совершать в своей жизни".

Хайден фактически обвинила Кличко в том, что он отобрал у нее дочь, сообщив, что решение об опеке "не обсуждалось" и Владимир "не дал ей выбора".

"Если бы он [Кличко] подошел ко мне и сказал: "Я думаю, что из-за твоего нынешнего состояния будет лучше, чтобы дочь побыла со мной какое-то время". Я бы тогда сказала: "Хорошо, это имеет смысл, я поняла, я приеду ее навестить, но этого не было", – сказала она и добавила, что планировала "работать над собой" и рассчитывала, что Кайя вернется к ней, когда ей станет лучше. Или будет навещать иногда.

"Но этого не произошло", — пожаловалась она.

Сейчас Кайе восемь лет и она находится под опекой отца. Ранее Хайден говорила, что она в безопасности и "больше не в Украине", но не сообщила, где именно. Похоже, после начала войны с Россией она с дочкой не виделась.

[ + – ] Хайден Панеттьери и Джада Пинкетт-Смит с матерью на Red Table Talk Фото: Скриншот

Ранее, в откровенном интервью Хайден Панеттьери рассказывала, что начала принимать "таблетки счастья" с 15 лет, когда снималась в популярном сериале "Герои". Позже это переросло в настоящую зависимость, к которой прибавился алкоголизм.

Актриса говорила, что зависимость вышла из-под контроля, когда у нее родилась дочь от Кличко. Она сбегала из дома, чтобы напиться и принять наркотики. И тогда сама приняла решение отправить дочь к отцу.

"Это было самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать. Но я хотела быть для нее хорошей мамой — и иногда это означает отпустить", — рассказывала ранее Хайден.

После того, как она попала в больницу и врачи сообщили ей, что ее печень начала отказывать, Хайден приняла решение отправиться на реабилитацию.

После расставания с Владимиром Кличко она сошлась с начинающим актером Брайаном Хикерсоном, который ее избивал. Он получал штрафы, и суд запрещал ему приближаться к Хайден, но она все равно продолжала с ним встречаться.