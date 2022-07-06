Хайден Панеттьери рассказала об отношениях с Кличко и проблемах с наркотиками

Сейчас актриса пришла в норму, но призналась, что отправила дочь Кайю к отцу, чтобы уберечь ее

Когда-то звездная пара Владимир Кличко и Хайден Панеттьери были на всех первых обложках таблоидов. У украинца была успешная карьера в спорте, Хайден – была звездой сериала "Герои", но в последнее время у актрисы начались проблемы с наркотиками, из-за которых она чуть не умерла. Сейчас она прошла курс реабилитации и дала честное интервью журналу People.

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"В моей жизни был только серый цвет", — рассказала Хайден о годах, проведенных в борьбе с зависимостью от психоактивных веществ вдобавок к разрушительному приступу послеродовой депрессии.

Но актриса заявила, что была полна решимости обратиться за помощью. "Я вложила в себя много труда, и мне нужно было быть невероятно честной перед собой", — говорит актриса, которая в течение последнего года проходила как терапию, так и лечение в стационаре.

Сейчас она вернулась на съемочную площадку, чтобы снова сыграть своего любимого фанатами персонажа Кирби Рид в следующем фильме "Крик".

[ + – ] Хайден Панеттьери после реабилитации Фото: People

Также она полностью отдается работе в своей благотворительной организации Hoplon International, которую она основала в марте, чтобы помочь Украине, на которую напала Россия.

"Это было нелегко, было много взлетов и падений. Но я не жалею даже о самых ужасных вещах, которые произошли со мной. Сейчас я чувствую себя невероятно успешной и я чувствую, что у меня есть второй шанс", — рассказывает Панеттьери о своем пути к трезвости и счастью.

Она стала знаменитой уже в 11 лет, исполнив несколько ролей в мыльных операх, и когда ей было 15, она впервые попробовала наркотики. "Они должны были подбадривать меня во время интервью", — признается актриса.

Она принимала опиоиды и иногда выпивала, но ее карьера при этом процветала, главным образом, из-за того, что она была очень дисциплинированной. И когда она получила роль супергероини Клэр Беннет в сериале "Герои", алкоголь и наркотики стали тем, без чего она не могла жить.

После рождения дочери Кайи у нее началась родовая депрессия и Хайден, по собственному признанию, "ускользала от Кличко", чтобы выпить. Во время беременности она не употребляла алкоголь и наркотики, но после нее потребность в них стала нестерпимой.

"У меня никогда не было чувства, что я хочу навредить своему ребенку, но я не хотела проводить с ней время", — говорит Панеттьери.

Актриса признается, что именно тогда ее отношения с Кличко стали портится. "Он не хотел быть рядом со мной. Я сама не хотела быть рядом с собой. Но с опиатами и алкоголем я хоть ненадолго, но становилась счастливее, а потом мне было плохо. Я была в цикле саморазрушения", — признается она.

В 2018 году она уже не могла встать с кровати без глотка алкоголя. И тогда она приняла решение отправить Кайю к ее отцу.

"Это было самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать. Но я хотела быть для нее хорошей мамой — и иногда это означает отпустить", — после актриса попала в больницу и врачи сказали ей, что ее печень отказывает. Так что она вышла с твердым решением преодолеть зависимость. Это заняло восемь месяцев.

Но теперь Хайден говорит, что наконец обрела покой, о котором так долго мечтала.

Напомним, в прошлом году в тюрьме оказался новый парень актрисы, Брайан Хикерсон. Он избил Хайден и получил судебный запрет приближаться к ней в течении пяти лет. Ранее он неоднократно избивал ее.