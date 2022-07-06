Гейден Панеттьєр розповіла про стосунки з Кличком і проблеми з наркотиками

Зараз акторка прийшла в норму, але зізналася, що відправила дочку Каю до батька, щоб уберегти її.

Колись зіркова пара Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр були на всіх перших обкладинках таблоїдів. В українця була успішна кар'єра у спорті, Гейден — була зіркою серіалу "Герої", але останнім часом в акторки почалися проблеми з наркотиками, через які вона мало не померла. Наразі вона пройшла курс реабілітації та дала чесне інтерв'ю журналу People.

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"У моєму житті був тільки сірий колір", — розповіла Гейден про роки, проведені в боротьбі із залежністю від психоактивних речовин, на додаток до руйнівного нападу післяпологової депресії.

Але акторка заявила, що була сповнена рішучості звернутися за допомогою. "Я вклала в себе багато праці, і мені потрібно було бути неймовірно чесною перед собою", — каже акторка, яка протягом останнього року проходила як терапію, так і лікування стаціонару.

Зараз вона повернулася на знімальний майданчик, щоб знову зіграти свого улюбленого фанатами персонажа Кірбі Рід у наступному фільмі "Крик".

[ + – ] Гейден Панеттьєр після реабілітації Фото: People

Також вона повністю віддається роботі у своїй благодійній організації Hoplon International, яку вона заснувала у березні, щоб допомогти Україні, на яку напала Росія.

"Це було нелегко, було багато зльотів і падінь. Але я не шкодую навіть про найжахливіші речі, які сталися зі мною. Зараз я почуваюся неймовірно успішною і я відчуваю, що маю другий шанс", — розповідає Панеттьєр про свій шлях до тверезості та щастя.

Вона стала знаменитою уже в 11 років, зігравши кілька ролей у мильних операх, і коли їй було 15, вона вперше спробувала наркотики. "Вони мали підбадьорювати мене під час інтерв'ю", — зізнається акторка.

Вона вживала опіоїди й іноді випивала, але її кар'єра за таких умов процвітала переважно через те, що вона була дуже дисциплінованою. І коли вона отримала роль супергероїні Клер Беннет у серіалі "Герої", алкоголь та наркотики стали тим, без чого вона не могла жити.

Після народження дочки Каї у неї почалася пологова депресія і Гейден, за власним зізнанням, "вислизала від Кличка", щоб випити. Під час вагітності вона не вживала алкоголю та наркотиків, але після неї потреба в них стала нестерпною.

"У мене ніколи не було почуття, що я хочу нашкодити своїй дитині, але я не хотіла проводити з нею час", — каже Панеттьєр.

Акторка зізнається, що саме тоді її стосунки з Кличком стали псуватися. "Він не хотів бути поруч зі мною. Я сама не хотіла бути поруч із собою. Але з опіатами та алкоголем я хоч ненадовго, але ставала щасливішою, а потім мені було погано. Я була в циклі саморуйнування", — зізнається вона.

У 2018 році вона вже не могла встати з ліжка без ковтка алкоголю. І тоді вона вирішила відправити Каю до її батька.

"Це було найважче, що мені колись доводилося робити. Але я хотіла бути для неї гарною мамою — й іноді це означає відпустити", — після акторка потрапила до лікарні й лікарі сказали їй, що її печінка відмовляє. Тож вона вийшла з твердим рішенням подолати залежність. Це зайняло вісім місяців.

Але тепер Гейден каже, що нарешті знайшла спокій, про який так довго мріяла.

Нагадаємо, минулого року у в'язниці опинився новий хлопець акторки, Браян Гікерсон. Він побив Гейден і отримав судову заборону наближатися до неї протягом п'яти років. Раніше він неодноразово бив її.