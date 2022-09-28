"Не дав вибору". Гейден Панеттьєр поскаржилася, що Володимир Кличко забрав у неї дочку

Акторка, яка ще недавно страждала від наркотичної залежності, заявила, що Кличко змусив її відмовитися від опіки над дочкою.

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33-річна акторка Гейден Панеттьєр розповіла на шоу Джади Пінкетт-Сміт про те, як український боксер і її колишній бойфренд Володимир Кличко "змусив" її відмовитися від опіки над дочкою Каєю-Євдокією. Про це пише People.

Панеттьєр раніше розповідала, що почала зловживати наркотиками, коли їй було лише 15 років, і що її залежність погіршилася після народження Каї у 2014 році.

2018 року Панеттьєр відправила свою дочку в Україну до її батька, боксера Володимира Кличка, але тепер вона стверджує, що він не залишив їй вибору.

[ + – ] Гейден Панеттьєр і Володимир Кличко з дочкою Фото: Instagram klitschko

У розмові з ведучою акторка розповіла, що змушена була підписати документи про відмову від батьківських прав. І назвала це "найнесамовитішим вчинком, який їй коли-небудь доводилося робити у своєму житті".

Гейден фактично звинуватила Кличка в тому, що він відібрав у неї дочку, повідомивши, що рішення про опіку "не обговорювалося" і Володимир "не дав їй вибору".

"Якби він [Кличко] підійшов до мене й сказав: "Я думаю, що через твій нинішній стан буде краще, щоб дочка побула зі мною якийсь час". Я б тоді сказала: "Добре, це має сенс, я зрозуміла, я приїду її відвідати", — але цього не було", — сказала вона й додала, що планувала "працювати над собою" та розраховувала, що Кая повернеться до неї, коли їй стане краще. Або відвідуватиме інколи.

"Але цього не сталося", — поскаржилася вона.

Зараз Каї вісім років і вона перебуває під опікою батька. Раніше Гейден говорила, що вона в безпеці й "більше не в Україні", але не повідомила, де саме. Схоже, що після початку війни з Росією вона з донькою не бачилася.

[ + – ] Гейден Панеттьєр і Джада Пінкетт-Сміт із матір'ю на Red Table Talk Фото: Скриншот

Раніше у відвертому інтерв'ю Гейден Панеттьєр розповідала, що почала приймати "таблетки щастя" з 15 років, коли знімалася в популярному серіалі "Герої". Пізніше це переросло в справжню залежність, до якої додався алкоголізм.

Акторка говорила, що залежність вийшла з-під контролю, коли в неї народилася донька від Кличка. Вона тікала з дому, щоб напитися та прийняти наркотики. І тоді сама вирішила відправити дочку до батька.

"Це було найважче, що мені колись доводилося робити. Але я хотіла бути для неї гарною мамою — і іноді це означає відпустити", — розповідала раніше Гейден.

Після того, як вона потрапила в лікарню і лікарі повідомили їй, що її печінка почала відмовляти, Гейден вирішила вирушити на реабілітацію.

Після розставання з Володимиром Кличком вона зійшлася з актором-початківцем Браяном Гікерсоном, який її бив. Він отримував штрафи, і суд забороняв йому наближатися до Гейден, але вона все одно продовжувала з ним зустрічатися.