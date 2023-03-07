Бывшая девушка Владимира Кличко призналась, что сделала пластику груди

В прошлом году Хайден Панеттьери обратилась к услугам пластического хирурга и уменьшила грудь.

Related video

Хайден Панеттьери, голливудская актриса и бывшая девушка украинского боксера Владимира Кличко рассказала в новом интервью, что легла под нож в 2022 году, почти через восемь лет после рождения дочери Кайи.

"Мое тело все еще не чувствовало себя принадлежащим мне, — объяснила она журналу "Женское здоровье". Я не думаю, что есть что-то плохое в том, когда хочешь что-то подправить, если это заставляет чувствовать себя более уверенно. Это все, что я могу сказать об этом. Моя уверенность вернулась".

Также звезда предстала в разных образах для апрельского выпуска журнала.

Панеттьери родила Кайю в декабре 2014 года с ее тогдашним женихом Владимиром Кличко.

Ранее, в откровенном интервью Хайден Панеттьери рассказывала, что начала принимать "таблетки счастья" с 15 лет, когда снималась в популярном сериале "Герои". Позже это переросло в настоящую зависимость, к которой прибавился алкоголизм.

Актриса говорила, что зависимость вышла из-под контроля, когда у нее родилась дочь от Кличко. Она сбегала из дома, чтобы напиться и принять наркотики. И тогда сама приняла решение отправить дочь к отцу.

В 2018 году Панеттьери отправила свою дочь в Украину к ее отцу, боксеру Владимиру Кличко, но теперь она утверждает, что он не оставил ей выбора.

После того, как она попала в больницу и врачи сообщили ей, что ее печень начала отказывать, Хайден приняла решение отправиться на реабилитацию.

Недавно Хайден снялась в шестой части хоррора "Крик". Это ее первая роль в фильме за последние восемь лет.

После расставания с Владимиром Кличко она сошлась с начинающим актером Брайаном Хикерсоном, который ее избивал. Он получал штрафы, и суд запрещал ему приближаться к Хайден, но она все равно продолжала с ним встречаться.