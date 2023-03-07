Колишня дівчина Володимира Кличка зізналася, що зробила пластику грудей

Минулого року Гейден Панеттьєр звернулася до послуг пластичного хірурга та зменшила груди.

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Гейден Панеттьєр, голлівудська акторка та колишня дівчина українського боксера Володимира Кличка розповіла у новому інтерв'ю, що лягла під ніж у 2022 році, майже через вісім років після народження дочки Каї.

"Моє тіло все ще не відчувало себе належним мені, — пояснила вона журналу "Жіноче здоров'я". Я не думаю, що є щось погане в тому, коли хочеш щось підправити, якщо це змушує почуватися впевненіше. Це все, що я можу сказати про це. Моя впевненість повернулася".

Також зірка постала у різних образах для квітневого випуску журналу.

Панеттьєр народила Каю у грудні 2014 року з її тодішнім нареченим Володимиром Кличком.

Раніше, у відвертому інтерв'ю Гейден Панеттьєр розповідала, що почала приймати "таблетки щастя" з 15 років, коли знімалася у популярному серіалі "Герої". Пізніше це переросло у справжню залежність, до якої додався алкоголізм.

Акторка говорила, що залежність вийшла з-під контролю, коли у неї народилася донька від Кличка. Вона тікала з дому, щоб напитися і прийняти наркотики. І тоді сама вирішила відправити дочку до батька.

У 2018 році Панеттьєр відправила свою дочку в Україну до її батька, боксера Володимира Кличка, але тепер вона стверджує, що він не залишив їй вибору.

Після того, як вона потрапила до лікарні й лікарі повідомили їй, що її печінка почала відмовляти, Гейден вирішила вирушити на реабілітацію.

Нещодавно Гкйден знялася у шостій частині хорору "Крик". Це її перша роль у фільмі за останні вісім років.

Після розставання з Володимиром Кличком вона зійшлася з актором-початківцем Браяном Хікерсоном, який її бив. Він отримував штрафи, і суд забороняв йому наближатися до Гейден, але вона все одно продовжувала з ним зустрічатися.