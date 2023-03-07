Колишня дівчина Володимира Кличка зізналася, що зробила пластику грудей
Минулого року Гейден Панеттьєр звернулася до послуг пластичного хірурга та зменшила груди.
Гейден Панеттьєр, голлівудська акторка та колишня дівчина українського боксера Володимира Кличка розповіла у новому інтерв'ю, що лягла під ніж у 2022 році, майже через вісім років після народження дочки Каї.
"Моє тіло все ще не відчувало себе належним мені, — пояснила вона журналу "Жіноче здоров'я". Я не думаю, що є щось погане в тому, коли хочеш щось підправити, якщо це змушує почуватися впевненіше. Це все, що я можу сказати про це. Моя впевненість повернулася".
Також зірка постала у різних образах для квітневого випуску журналу.
Панеттьєр народила Каю у грудні 2014 року з її тодішнім нареченим Володимиром Кличком.
Раніше, у відвертому інтерв'ю Гейден Панеттьєр розповідала, що почала приймати "таблетки щастя" з 15 років, коли знімалася у популярному серіалі "Герої". Пізніше це переросло у справжню залежність, до якої додався алкоголізм.
Акторка говорила, що залежність вийшла з-під контролю, коли у неї народилася донька від Кличка. Вона тікала з дому, щоб напитися і прийняти наркотики. І тоді сама вирішила відправити дочку до батька.
У 2018 році Панеттьєр відправила свою дочку в Україну до її батька, боксера Володимира Кличка, але тепер вона стверджує, що він не залишив їй вибору.
Після того, як вона потрапила до лікарні й лікарі повідомили їй, що її печінка почала відмовляти, Гейден вирішила вирушити на реабілітацію.
Нещодавно Гкйден знялася у шостій частині хорору "Крик". Це її перша роль у фільмі за останні вісім років.
Після розставання з Володимиром Кличком вона зійшлася з актором-початківцем Браяном Хікерсоном, який її бив. Він отримував штрафи, і суд забороняв йому наближатися до Гейден, але вона все одно продовжувала з ним зустрічатися.