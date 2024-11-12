Жінка придбала мінібудинок мрії та показала його в Tiktok: її вважають божевільною (відео)

Мешканці Туманного Альбіону мають проблему з придбанням власного житла. Новий тренд на невеликі будинки може розв'язати цю проблему для молодих сімей та людей, які не можуть дозволити собі повноформатні будинки.

Британка Крістен Ньютон мріяла про свій будинок, у якому зможе нарешті почуватися як вдома. Однак її оточення вважає, що дівчина явно втратила здоровий глузд через розміри придбаного дому, пише видання The Sun.

Журналісти пишуть, що розміри будинку пані Ньютон складають близько 400 кв.футів (37 кв.м), але сама жінка наполягає, що будинок просторий і навіть має гардеробну. Вона зняла відео екскурсію своїм домом та розмістила його на своєму акаунті на TiktTok, що став вірусним і набрав 875 тис. переглядів.

На відео видно, що кухня та вітальня мають відкрите планування, що створює відчуття простору. Також можна побачити повнорозмірну духовку, великий кухонний стіл і величезний холодильник.

Далі на відео помітно, що у спальні є місце для великого ліжка, письмового столу та місця для зберігання речей. Крім того, на кадрах можна розгледіти доволі велику гардеробну, тому жінці не бракує місця для зберігання власних речей.

Користувачі соцмережі доволі по-різному відреагували. Одні були в захваті від будинку, його планування та зручностей, а другі відзначили, що з віком задумуються обміняти свої громіздкі багатоквартирні "палаци" на зручний дім з усіма потребами.

Журналісти пишуть, що проживання в таких будинках є чудовим способом заощадити кошти, адже на Туманному Альбіоні вартість помешкання невпинно зростає, і тому пошук потрібного житла є насущним питанням. За даними перепису 2021 року, половина людей віком до 23 років досі живуть з батьками, а станом на березень 2023 року виросла втричі, що стало абсолютно недоступним для більшості британців.

Крім того, кількість громадянам, які не мають свого помешкання, зросла до 42% серед осіб віком до 40 років. Останні дослідження показали, що кількість іпотек на таку кількість будинків невеликих розмірів зросла в кілька разів.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Британії продають "приємний сімейний будинок", який повністю посипаний сміттям. Новий господар отримає нерухомість у тому ж вигляді, як вона зображена на фотографіях. Автори оголошення розуміють наявність проблеми, але вважають будинок перспективним.

Також ми розповідали про те, як ізольована будівля на перехресті приваблює покупців. Котедж, побудований у середині 1800-х років, зберіг багато оригінальних рис того періоду, проте його інтер'єр потребує серйозної модернізації та ремонту.