"Найсамотніший будинок": чим ізольована будівля на перехресті приваблює покупців (фото)

Котедж, побудований у середині 1800-х років, зберіг багато оригінальних рис того періоду, проте його інтер'єр потребує серйозної модернізації та ремонту.

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На кадрах з безпілотника був зображений один із найбільш самотніх будинків у Великій Британії, виставлений на продаж. Будівля 1800-х років розташована просто посеред острівця безпеки. Про це пише Metro.

Двоповерховий будинок вартістю 350 000 фунтів стерлінгів у Йорку стоїть посеред дорожньої розв'язки. Це означає, що майбутні власники житла, що входить до списку об'єктів нерухомості II категорії, зможуть насолоджуватися спокійним життям, не турбуючись про сусідів.

Ізольована будівля, яка нині пустує, являє собою хрестоподібний котедж, побудований у середині 1800-х років. Раніше він належав доглядачеві худоби в Йорк-Нейвсмайрі, великій зеленій зоні міста, популярній серед любителів вигулювати собак, на яку виходять його вікна.

Майбутні власники будинку зможуть насолоджуватися спокійним життям, не турбуючись про сусідів Фото: SWNS

У будинку, де є одна ванна кімната, як і раніше, збереглося багато оригінальних рис того періоду, проте його інтер'єр потребує серйозної модернізації та ремонту. Агент компанії Ashtons стверджує, що це дасть потенційному покупцеві можливість створити по-справжньому індивідуальне житло.

Будівля потребує ремонту Фото: SWNS

Сад, що охоплює всі чотири сторони ділянки, також здається зарослим. Однак у задній частині двору є цегляний колодязь, який додає чарівності цій історичній будівлі. Воно продається з умовою користування, що означає, що нові власники не можуть здавати його в оренду на час відпустки і повинні вказати його як основну або особисту адресу.

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.