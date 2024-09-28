"Самый одинокий дом": чем изолированное здание на перекрестке привлекает покупателей (фото)

Коттедж, построенный в середине 1800-х годов, сохранил многие оригинальные черты того периода, однако его интерьер нуждается в серьезной модернизации и ремонте.

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На кадрах с беспилотника был запечатлен один из самых одиноких домов в Великобритании, выставленный на продажу. Здание 1800-х годов находится прямо посреди островка безопасности. Об этом пишет Metro.

Двухэтажный дом стоимостью 350 000 фунтов стерлингов в Йорке стоит посреди дорожной развязки. Это значит, что будущие владельцы жилья, входящего в список объектов недвижимости II категории, смогут наслаждаться спокойной жизнью, не беспокоясь о соседях.

Изолированное здание, которое в настоящее время пустует, представляет собой крестообразный коттедж, построенный в середине 1800-х годов. Раньше он принадлежал смотрителю скота в Йорк-Нейвсмайре, обширной зеленой зоне города, популярной среди любителей выгуливать собак, на которую выходят его окна.

Будущие владельцы дома смогут наслаждаться спокойной жизнью, не беспокоясь о соседях Фото: SWNS

В доме, где имеется одна ванная комната, по-прежнему сохранились многие оригинальные черты того периода, однако его интерьер нуждается в серьезной модернизации и ремонте. Агент компании Ashtons утверждает, что это даст потенциальному покупателю возможность создать по-настоящему индивидуальное жилье.

Здание нуждается в ремонте Фото: SWNS

Сад, охватывающий все четыре стороны участка, также кажется заросшим. Однако в задней части двора имеется кирпичный колодец, который добавляет очарования этому историческому зданию. Оно продается с условием пользования, что означает, что новые владельцы не могут сдавать его в аренду на время отпуска и должны указать его в качестве основного или личного адреса.

Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.