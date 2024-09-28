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МирФан

"Самый одинокий дом": чем изолированное здание на перекрестке привлекает покупателей (фото)

Дом на дорожной развязке, самый одинокий дом, коттедж, старинный дом, жилое здание, дом на перекрестке, нет соседей
Фото: SWNS | Здание 1800-х годов находится прямо посреди островка безопасности

Коттедж, построенный в середине 1800-х годов, сохранил многие оригинальные черты того периода, однако его интерьер нуждается в серьезной модернизации и ремонте.

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На кадрах с беспилотника был запечатлен один из самых одиноких домов в Великобритании, выставленный на продажу. Здание 1800-х годов находится прямо посреди островка безопасности. Об этом пишет Metro.

Двухэтажный дом стоимостью 350 000 фунтов стерлингов в Йорке стоит посреди дорожной развязки. Это значит, что будущие владельцы жилья, входящего в список объектов недвижимости II категории, смогут наслаждаться спокойной жизнью, не беспокоясь о соседях.

Изолированное здание, которое в настоящее время пустует, представляет собой крестообразный коттедж, построенный в середине 1800-х годов. Раньше он принадлежал смотрителю скота в Йорк-Нейвсмайре, обширной зеленой зоне города, популярной среди любителей выгуливать собак, на которую выходят его окна.

Дом на дорожной развязке, самый одинокий дом, коттедж, старинный дом, жилое здание, дом на перекрестке, нет соседей Fullscreen
Будущие владельцы дома смогут наслаждаться спокойной жизнью, не беспокоясь о соседях
Фото: SWNS

В доме, где имеется одна ванная комната, по-прежнему сохранились многие оригинальные черты того периода, однако его интерьер нуждается в серьезной модернизации и ремонте. Агент компании Ashtons утверждает, что это даст потенциальному покупателю возможность создать по-настоящему индивидуальное жилье.

Дом на дорожной развязке, самый одинокий дом, коттедж, старинный дом, жилое здание, дом на перекрестке, нет соседей Fullscreen
Здание нуждается в ремонте
Фото: SWNS

Сад, охватывающий все четыре стороны участка, также кажется заросшим. Однако в задней части двора имеется кирпичный колодец, который добавляет очарования этому историческому зданию. Оно продается с условием пользования, что означает, что новые владельцы не могут сдавать его в аренду на время отпуска и должны указать его в качестве основного или личного адреса.

Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.