Женщина приобрела мини-дом мечты и показала его в Tiktok: ее считают сумасшедшей (видео)

Жители Туманного Альбиона имеют проблему с приобретением собственного жилья. Новый тренд на небольшие дома может решить эту проблему для молодых семей и людей, которые не могут позволить себе полноформатные дома.

Британка Кристен Ньютон мечтала о своем доме, в котором сможет наконец чувствовать себя как дома. Однако ее окружение считает, что девушка явно потеряла здравый смысл из-за размеров приобретенного дома, пишет издание The Sun.

Журналисты пишут, что размеры дома госпожи Ньютон составляют около 400 кв.футов (37 кв.м), но сама женщина настаивает, что дом просторный и даже имеет гардеробную. Она сняла видео экскурсию по своему дому и разместила его на своем аккаунте на TiktTok, который стал вирусным и набрал 875 тыс. просмотров.

На видео видно, что кухня и гостиная имеют открытую планировку, что создает ощущение простора. Также можно увидеть полноразмерную духовку, большой кухонный стол и огромный холодильник.

Далее на видео заметно, что в спальне есть место для большой кровати, письменного стола и места для хранения вещей. Кроме того, на кадрах можно разглядеть довольно большую гардеробную, поэтому женщине хватает места для хранения собственных вещей.

Пользователи соцсети довольно по-разному отреагировали. Одни были в восторге от дома, его планировки и удобств, а другие отметили, что с возрастом задумываются обменять свои громоздкие многоквартирные "дворцы" на удобный дом со всеми потребностями.

Журналисты пишут, что проживание в таких домах является отличным способом сэкономить средства, ведь на Туманном Альбионе стоимость жилья постоянно растет, и поэтому поиск нужного жилья является насущным вопросом. По данным переписи 2021 года, половина людей в возрасте до 23 лет до сих пор живут с родителями, а по состоянию на март 2023 года выросла втрое, что стало абсолютно недоступным для большинства британцев.

Кроме того, количество гражданам, которые не имеют своего жилья, выросло до 42% среди лиц в возрасте до 40 лет. Последние исследования показали, что количество ипотек на такое количество домов небольших размеров выросло в несколько раз.

Напомним, Фокус писал, что в Британии продают "приятный семейный дом", который полностью усыпан мусором. Новый хозяин получит недвижимость в том же виде, как она изображена на фотографиях. Авторы объявления понимают наличие проблемы, но считают дом перспективным.

Также мы рассказывали о том, как изолированное здание на перекрестке привлекает покупателей. Коттедж, построенный в середине 1800-х годов, сохранил многие оригинальные черты того периода, однако его интерьер нуждается в серьезной модернизации и ремонте.