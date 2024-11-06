У Британії продають "приємний сімейний будинок", який повністю усипаний сміттям (фото)

Новий господар отримає нерухомість у тому ж вигляді, як вона зображена на фотографіях. Автори оголошення розуміють наявність проблеми, але вважають будинок перспективним.

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У Великій Британії виставили на продаж будинок, який охарактеризували, як "приємне родинне вогнище", проте він повністю усипаний сміттям. Про це йдеться в матеріалі Daily Star.

Вартість такого будинку, який має три спальні, оцінюють у 100 тисяч фунтів стерлінгів (5 млн 342 тисячі гривень, — ред.), однак фотографії до нього залишають бажати кращого. Річ у тім, що кімнати заповнені сотнями старих мішків, які наповнені сміттям, а у вітальні розкидано стару побутову техніку, одяг і валізи.

В одній зі спалень сміття настільки багато, що воно практично закриває віконну раму. Будинок ухвалили рішення виставляти на продаж у нинішньому стані та без прибирання, однак на сайті Rightmove велику будівлю описують як таку, що має потенційну можливість стати "приємною сімейною оселею".

У Британії пропонують купити сімейний будинок зі сміттям Фото: Mirror Будинок, повністю набитий сміттям, продають за 100 тисяч фунтів Фото: Mirror

"Проєкт реконструкції, що складається з двоповерхового будинку, який продається з правом вільного володіння і потребує повної реконструкції. Майно продається в тому вигляді, в якому його бачили, і містить велику кількість сміття", — йдеться в описі до будинку.

У будівлі три спальні, два сади, гараж, а найголовніше — зручне розташування будинку. Після ремонту, стверджують автори оголошення, він зможе стати чудовим і затишним будинком для якоїсь родини.

У Британії продають незвичайний будинок, із сотнями мішками зі сміттям Фото: Daily Star

Коментатори заявили, що новим власникам потрібно буде виставити додатковий рахунок за сміття продавцям.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що на Airbnb з'явився будинок сім'ї Байєрс із серіалу "Дивні дива". У будинку гості можуть зануритися в атмосферу серіалу, оскільки там зберігаються речі 80-их років. Водночас до їхніх послуг і цілком сучасна техніка для комфортного проведення часу.