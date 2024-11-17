Бабуся у масивних окулярах, яка не пам'ятає свій вік, несподівано стала зіркою мережі (фото)

У своїх несподіваних образах пенсіонерка поєднує яскраві кольори та текстури, а також велику кількість аксесуарів, зокрема масивні сонцезахисні окуляри, великі капелюхи, намиста, браслети, підвіски та рукавички.

Бабуся з богом забутого села у Замбії, яку звуть Маргрет Чола, стала зіркою соціальних мереж та іконою стилю після того, як знялась у фотосесії для своєї онуки — стилістки Діани Каумби, яка живе в Нью-Йорку (США). Знімки опубліковані на її сторінці в Instagram.

Ідея незвичної фотосесії виникла у Діани під час поїздки у Замбію на другі роковини смерті свого батька, який завжди одягався зі смаком й вдихнув у дочку пристрасть до моди.

Під час візиту стилістка не встигла одягати всі свої ретельно підібрані вбрання, тому запропонувала бабусі приміряти кілька вишуканих образів — і це стало початком відліку.

"Ти сумуватимеш, коли я помру, але принаймні таким чином запам'ятаєш мене", — сказала пенсіонерка й почала позувати в усій красі на вулиці, часто сидячи на елегантному дерев'яному стільці або лежачи на шкіряному дивані.

На задньому плані кожного кадру можна побачити цегляні будівлі з гофрованими залізними дахами, а також неймовірні тамтешні пейзажі — поля, мангові дерева та посіви кукурудзи.

"У цьому одязі я відчуваю себе іншою так, як ніколи не відчувала до цього, — новою та живою. Можу підкорити світ! Дуже здивувалась, що багато людей по всьому світу люблять мене. Не знала, що можу стати настільки впливовою у такому віці", — додає Маргрет, яка зізналась в інтерв’ю BBC, що не пам’ятає, скільки їй років, бо втратила свідоцтво про народження.

У своїх несподіваних образах бабуся поєднує яскраві кольори та текстури, а також велику кількість аксесуарів, зокрема масивні сонцезахисні окуляри, великі капелюхи, намиста, браслети, підвіски, персні, рукавички, сумки, перуки та навіть корони.

Діана Каумба сподівається, що серія її фотографій допоможе переконати суспільство, що люди похилого віку можуть ще багато чого нам запропонувати, а створення спільних спогадів — важливий спосіб залишити слід для наступного покоління.

"Не списуйте їх, любіть до кінця, бо колись ми будемо такими ж, як вони", — ділиться стилістка.

Натомість сама Маргрет хоче, щоб ці кадри надихали людей жити своїм життям і не турбуватися про те, що думають інші. Вона закликає прощати собі будь-які помилки, бо "ви ніколи не зможете змінити своє минуле, але можете змінити майбутнє".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 84-річна бабуся Айріс Джонс із Сомерсета (Велика Британія), яка вийшла заміж за свого 38-річного бойфренда з Єгипту, застерігає людей остерігатися "шахраїв і аферистів" на сайтах знайомств. Жінка опублікувала відверту заяву на своїй сторінці у Facebook.