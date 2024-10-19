"Ніхто не заткне мені рота": 94-річна найвідоміша бабуся інтернету пішла від свого кавалера (фото)

Довгожителька родом зі штату Коннектикут назвала дев'ять причин розриву, починаючи від харчових звичок свого колишнього й закінчуючи поганими навичками водіння авто та несмаком у музиці.

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94-річна найвідоміша пенсіонерка інтернету Ліліан Дроняк, яку називають Бабусею Ді, нещодавно розкрила причини розлучення з колишнім хлопцем й попросила шанувальників передати своїм дідусям, що вона знову вільна. Відверту заяву зірка соціальних мереж зробила на своїй сторінці у TikTok, де у неї 14 мільйонів підписників.

Бабуся Ді постійно розважає шанувальників цікавими історіями. Її обожнюють за відверті розмови про особисте життя, активну життєву позицію та чудове почуття гумору.

На початку цього року вона вихвалялась, з якою турботою за нею доглядав колишній кавалер, зокрема він вкладав кохану в ліжко та допомагав у лікарні. Однак роман пари виявився недовгим. Нещодавно жінка вирішила поставити крапку в цих стосунках.

"Єдине, на що я здатна — це прощання. Готуйтеся разом зі мною кинути бойфренда", — написала бабуся п’ятьох внуків на своїй сторінці в Instagram, де за її життям стежать понад три мільйони підписників.

Довгожителька родом зі штату Коннектикут (США) назвала дев'ять причин розриву, починаючи від харчових звичок свого колишнього й закінчуючи поганими навичками водіння авто та несмаком у музиці. Однак початком кінця став випадок, коли коханий наказав їй заткнутися.

"Ніхто не каже мені замовкнути. Хіба що я сама! Ніколи не дозволяйте чоловікові закривати вам рота, бо це негарно!" — каже пенсіонерка.

Їй також дратувало, що кавалер підтримував близькі стосунки з колишньою партнеркою й не робив компліментів щодо її зовнішності. "А я завжди маю гарний вигляд", — впевнено заявила вона.

Через кілька тижнів після розриву найвідоміша бабуся інтернету зізнається, що без стосунків почувається значно краще й продовжує отримувати задоволення від життя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 84-річна бабуся Айріс Джонс із Сомерсета (Велика Британія), яка вийшла заміж за свого 38-річного бойфренда з Єгипту, застерігає людей остерігатися "шахраїв і аферистів" на сайтах знайомств. Жінка опублікувала відверту заяву на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, Ріан Темплтон спалила одяг свого 50-річного чоловіка після того, як дізналася про його інтрижку з подругою дитинства Люсі Бредлі та невісткою. Прокурорка Дженні Йо вимагала для обвинуваченої серйознішого покарання, однак суддя врахував, що в жінки раніше не було судимостей.