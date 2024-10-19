"Никто не закроет мне рот": 94-летняя самая известная бабушка интернета ушла от своего кавалера (фото)

Долгожительница родом из штата Коннектикут назвала девять причин разрыва, начиная от пищевых привычек своего бывшего и заканчивая плохими навыками вождения авто и безвкусицей в музыке.

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94-летняя самая известная пенсионерка интернета Лилиан Дроняк, которую называют Бабушкой Ди, недавно раскрыла причины развода с бывшим парнем и попросила поклонников передать своим дедушкам, что она снова свободна. Откровенное заявление звезда социальных сетей сделала на своей странице в TikTok, где у нее 14 миллионов подписчиков.

Бабушка Ди постоянно развлекает поклонников интересными историями. Ее обожают за откровенные разговоры о личной жизни, активную жизненную позицию и отличное чувство юмора.

В начале этого года она хвасталась, с какой заботой за ней ухаживал бывший кавалер, в частности он укладывал любимую в постель и помогал в больнице. Однако роман пары оказался недолгим. Недавно женщина решила поставить точку в этих отношениях.

"Единственное, на что я способна — это прощание. Готовьтесь вместе со мной бросить бойфренда", — написала бабушка пятерых внуков на своей странице в Instagram, где за ее жизнью следит более трех миллионов подписчиков.

Долгожительница родом из штата Коннектикут (США) назвала девять причин разрыва, начиная от пищевых привычек своего бывшего и заканчивая плохими навыками вождения авто и безвкусицей в музыке. Однако началом конца стал случай, когда любимый приказал ей заткнуться.

"Никто не говорит мне замолчать. Никогда не позволяйте мужчине закрывать вам рот, потому что это некрасиво!" — говорит пенсионерка.

Ее также раздражало, что кавалер поддерживал близкие отношения с бывшей партнершей и не делал комплиментов по поводу ее внешности. "А я всегда хорошо выгляжу", — уверенно заявила она.

Через несколько недель после разрыва самая известная бабушка интернета признается, что без отношений чувствует себя значительно лучше и продолжает получать удовольствие от жизни.

Напомним, ранее Фокус писал, что 84-летняя бабушка Айрис Джонс из Сомерсета (Великобритания), которая вышла замуж за своего 38-летнего бойфренда из Египта, предостерегает людей остерегаться "мошенников и аферистов" на сайтах знакомств. Женщина опубликовала откровенное заявление на своей странице в Facebook.

Кроме того, Риан Темплтон сожгла одежду своего 50-летнего мужа после того, как узнала о его интрижке с подругой детства Люси Брэдли и невесткой. Прокурор Дженни Йо требовала для обвиняемой более серьезного наказания, однако судья учел, что у женщины ранее не было судимостей.