"Вы можете плакать": 94-летняя блогерша показала свод правил для своих похорон (видео)

Лилиан Дрониак придумала специальный дресс-код для гостей на своих похоронах. Женщина является одной из самых популярных бабушек в социальных сетях.

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94-летняя Лилиан Дрониак из Коннектикута (США) порадовала миллионы пользователей TikTok своими простыми правилами организации похорон. Своими требованиями она поделилась в одном из роликов в TikTok.

Недавно старушка раскрыла дресс-код для гостей на свои похороны. Женщина является одной из самых популярных бабушек в социальных сетях, у нее 13,8 миллиона подписчиков в TikTok.

В видео Лилиан Дрониак рассказала, что запретила гостям носить узкие джинсы и шлепанцы на церемонии. Она также призвала гостей избегать скучных черных нарядов.

"Вы можете выглядеть хорошо, но не лучше меня. Это мое мероприятие, а не ваше", — заявила блогерша.

Также старушка отметила, что на похоронах будет выставлен на продажу ее мерч.

"Вы можете носить мою одежду. На церемонии будет стоять столик с вещами, которые можно купить", — пояснила она.

Многие подписчики оценили ролик блогерши в комментариях Фото: TikTok

Многие подписчики оценили ролик блогерши в комментариях.

"Мне нравится идея дресс-кода на похоронах! Теперь мне тоже нужен столик для продажи моих вещей", "Пожалуйста, живи долго. Ты нам очень нужна", "Торговля на похоронах — прекрасный маркетинговый ход", "Я буду там, только назначьте дату", — писали они.

Это не первый ролик, который блогерша посвятила своим похоронам. Ранее она показывала свой список правил. Бабушка попросила чтобы люди плакали, но не переусердствовали, чтобы Берту не пускали на порог и чтобы все потом напились.

"Таковы мои правила на моих похоронах. Слушайте! Вы можете плакать, но не плачьте слишком много. Не выставляйте себя на посмешище. Берта не приглашена. Не пускай ее. И лучше потом напейся. Выпей за меня", — говорила она.

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