"Ви можете плакати": 94-річна блогерка показала звід правил для свого похорону (відео)

Ліліан Дроніак придумала спеціальний дрес-код для гостей на своєму похороні. Жінка є однією з найпопулярніших бабусь у соціальних мережах.

Related video

94-річна Ліліан Дроніак із Коннектикуту (США) порадувала мільйони користувачів TikTok своїми простими правилами організації похорону. Своїми вимогами вона поділилася в одному з роликів в TikTok.

Нещодавно старенька розкрила дрес-код для гостей на свій похорон. Жінка є однією з найпопулярніших бабусь у соціальних мережах, у неї 13,8 мільйона підписників в TikTok.

У відео Ліліан Дроніак розповіла, що заборонила гостям носити вузькі джинси та шльопанці на церемонії. Вона також закликала гостей уникати нудного чорного вбрання.

"Ви можете виглядати добре, але не краще за мене. Це мій захід, а не ваш", — заявила блогерка.

Також старенька зазначила, що на похороні буде виставлено на продаж її мерч.

"Ви можете носити мій одяг. На церемонії стоятиме столик із речами, які можна купити", — пояснила вона.

Багато підписників оцінили ролик блогерки в коментарях Фото: TikTok

Багато підписників оцінили ролик блогерки в коментарях.

"Мені подобається ідея дрес-коду на похороні! Тепер мені теж потрібен столик для продажу моїх речей", "Будь ласка, живи довго. Ти нам дуже потрібна", "Торгівля на похороні — прекрасний маркетинговий хід", "Я буду там, тільки призначте дату", — писали вони.

Це не перший ролик, який блогерка присвятила своєму похорону. Раніше вона показувала свій список правил. Бабуся попросила, щоб люди плакали, але не перестаралися, щоб Берту не пускали на поріг і щоб усі потім напилися.

"Такі мої правила на моєму похороні. Слухайте! Ви можете плакати, але не плачте занадто багато. Не виставляйте себе на посміховисько. Берта не запрошена. Не пускай її. І краще потім напийся. Випий за мене", — говорила вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина стала однією з шаферів на весіллі своїх друзів. Хлоя Боуда відвідала весілля своїх друзів, але не як подружка нареченої, адже вона вибрала сторону нареченого. Дівчина веселилася разом з іншими шаферами і навіть одягла вбрання такого ж кольору.

Також стало відомо, що ветеран війни намагається знайти "жінку мрії", з якою він познайомився в 1944 році. Джон Джековіч згадує, що йому було страшно, коли він приземлився в чужій країні за 5632 км від дому, але міс Джин Янг повернула йому впевненість у собі та прагнення.