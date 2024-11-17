Бабушка в массивных очках, которая не помнит свой возраст, неожиданно стала звездой сети (фото)

В своих неожиданных образах пенсионерка сочетает яркие цвета и текстуры, а также большое количество аксессуаров, в частности массивные солнцезащитные очки, большие шляпы, ожерелья, браслеты, подвески и перчатки.

Бабушка из богом забытой деревни в Замбии, которую зовут Маргрет Чола, стала звездой социальных сетей и иконой стиля после того, как снялась в фотосессии для своей внучки — стилистки Дианы Каумбы, которая живет в Нью-Йорке (США). Снимки опубликованы на ее странице в Instagram.

Идея необычной фотосессии возникла у Дианы во время поездки в Замбию на вторую годовщину смерти своего отца, который всегда одевался со вкусом и вдохнул в дочь страсть к моде.

Во время визита стилистка не успела надеть все свои тщательно подобранные наряды, поэтому предложила бабушке примерить несколько изысканных образов — и это стало точкой отсчета.

"Ты будешь грустить, когда я умру, но по крайней мере таким образом запомнишь меня", — сказала пенсионерка и начала позировать во всей красе на улице, часто сидя на элегантном деревянном стуле или лежа на кожаном диване.

На заднем плане каждого кадра можно увидеть кирпичные здания с гофрированными железными крышами, а также невероятные тамошние пейзажи — поля, манговые деревья и посевы кукурузы.

"В этой одежде я чувствую себя другой так, как никогда не чувствовала до этого, — новой и живой. Могу покорить мир! Очень удивилась, что многие люди по всему миру любят меня. Не знала, что могу стать настолько влиятельной в таком возрасте", — добавляет Маргрет, которая призналась в интервью BBC, что не помнит, сколько ей лет, потому что потеряла свидетельство о рождении.

В своих неожиданных образах бабушка сочетает яркие цвета и текстуры, а также большое количество аксессуаров, в частности массивные солнцезащитные очки, большие шляпы, ожерелья, браслеты, подвески, кольца, перчатки, сумки, парики и даже короны.

Диана Каумба надеется, что серия ее фотографий поможет убедить общество, что пожилые люди могут еще многое нам предложить, а создание совместных воспоминаний — важный способ оставить след для следующего поколения.

"Не списывайте их, любите до конца, потому что когда-то мы будем такими же, как они", — делится стилист.

Сама Маргрет хочет, чтобы эти кадры вдохновляли людей жить своей жизнью и не беспокоиться о том, что думают другие. Она призывает прощать себе любые ошибки, потому что "вы никогда не сможете изменить свое прошлое, но можете изменить будущее".

Напомним, ранее Фокус писал, что 84-летняя бабушка Айрис Джонс из Сомерсета (Великобритания), которая вышла замуж за своего 38-летнего бойфренда из Египта, предостерегает людей остерегаться "мошенников и аферистов" на сайтах знакомств. Женщина опубликовала откровенное заявление на своей странице в Facebook.