Пляж, шопінг і дубайський шоколад: Белла Хадід похвалилася своїм відпочинком в ОАЕ (фото, відео)

Супермодель чудово відпочила і поніжилася в променях теплого сонця. На пляжі Белла Хадід у бікіні продемонструвала струнку фігуру.

Американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід продемонструвала свою неймовірну фігуру під час розкішного відпочинку з подругами в Об'єднаних Арабських Еміратах. На своїй сторінці в Instagram зірка подіуму поділилася з багатомільйонною армією шанувальників серією фотографій зі своєї дводенної поїздки на Аравійський півострів.

28-річна чемпіонка з кінного спорту на одному знімку позувала на пляжі в крихітному чорному бікіні-топі та шикарній спідниці-плісе, демонструючи шикарну засмагу і витончену фігуру, а на іншому красуня-брюнетка сяяла в синьому бікіні в клітинку. Також Белла показала свої хобі: засмагаючи на сонці вона читала книгу Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття", а пізніше показала, як грає в нарди. "48 годин", — підписала карусель фотографій і відео зірка.

Крім того, Хадід сходила на шопінг і показала знімки своєї вечері, що складається зі східних страв. Також модель спробувала популярний останнім часом кондитерський тренд — дубайський шоколад Fix. Ці знамениті ласощі з фісташковою начинкою відрізняються від звичайного шоколаду особливим поєднанням смаків, багатством текстур і використанням рідкісних і ексклюзивних інгредієнтів. Повідомляється, що рецепт цього шоколаду придумала засновниця дубайської кондитерської Fix Сара Хамуда, а ідея прийшла до неї під час вагітності. Справжній дубайський шоколад купити не так просто: наприклад, на британському сервісі доставки Deliveroo його продажі відкриваються тільки двічі на день рівно на п'ять хвилин.

Нагадаємо, Белла Хадід на вулицях Нью-Йорка показала струнку фігуру і два модні образи.