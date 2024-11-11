Пляж, шоппинг и дубайский шоколад: Белла Хадид похвасталась своим отдыхом в ОАЭ (фото, видео)

Супермодель отлично отдохнула и понежилась в лучах теплого солнца. На пляже Белла Хадид в бикини продемонстрировала стройную фигуру.

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид продемонстрировала свою невероятную фигуру во время роскошного отдыха с подругами в Объединенных Арабских Эмиратах. На своей странице в Instagram звезда подиума поделилась с многомиллионной армией поклонников серией фотографий со своей двухдневной поездки на Аравийский полуостров.

28-летняя чемпионка по конному спорту на одном снимке позировала на пляже в крошечном черном бикини-топе и шикарной юбке-плиссе, демонстрируя шикарный загар и точеную фигуру, а на другом красавица-брюнетка блистала в синем бикини в клетку. Также Белла показала свои хобби: загорая на солнце она читала книгу Милана Кундеры "Невыносимая легкость бытия", а позже показала, как играет в нарды. "48 часов", — подписала карусель фотографий и видео звезда.

Кроме того, Хадид сходила на шоппинг и показала снимки своего ужина, состоящего из восточных блюд. Также модель попробовала популярный в последнее время кондитерский тренд — дубайский шоколад Fix. Это знаменитое лакомство с фисташковой начинкой отличается от обычного шоколада особым сочетанием вкусов, богатством текстур и использованием редких и эксклюзивных ингредиентов. Сообщается, что рецепт этого шоколада придумала основательница дубайской кондитерской Fix Сара Хамуда, а идея пришла к ней во время беременности. Настоящий дубайский шоколад купить не так просто: например, на британском сервисе доставки Deliveroo его продажи открываются только два раза в день ровно на пять минут.

Напомним, Белла Хадид на улицах Нью-Йорка показала стройную фигуру и два модных образа.