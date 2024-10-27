"Я просто хочу плакать": Белла Хадид стала чемпионкой среди любителей верховой езды (фото)

По словам Беллы Хадид, верховой ездой она занимается с детства. Любовь к лошадям модели привила ее мама.

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Американская супермодель Белла Хадид 26 октября стала чемпионкой среди любителей верховой езды Classic LTD 2024 по версии Southern Cutting Horse Futurity. Своими достижениями она поделилась со своими 61,6 миллионов подписчиков в stories в Instagram.

28-летней красавице в качестве награды вручили особую пряжку для ремня, изготовленную Gist Silversmiths. Одержав победу, она позировала со своим гнедым жеребцом по кличке Металлик Тито. Модель выглядя неузнаваемой по сравнению с ее яркими образами на подиуме. На ней были кожаные штаны-накладки, одетые поверх джинс и светло-коричневая куртка. Свой образ звезда дополнила черной ковбойской шляпой и коричневыми сапогами. Ее темные локоны были заплетены в две косы.

Белла Хадид со своей лошадью по кличке Металлик Тито Фото: instagram.com/bellahadid

"Он уже получил так много печенек, и теперь он точно знает, что победил, потому что теперь он пытается съесть нашу пряжку. Мой самый милый, самый любящий, надежный, идеальный мальчик", — написала знаменитость о своем жеребце.

Хвастаясь своей первой значительной победой, она также поделилась крупным планом изображения посеребренной пряжки: "Моя самая первая пряжка @gistsilversmiths CHAMPION! Я просто хочу плакать!".

Награда Беллы Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

В этом году Southern Cutting Horse Futurity проходил с 18 по 26 октября в Джексоне, штат Миссисипи. Опытная наездница ранее принимала участие в различных крупных мероприятиях NCHA, включая NCHA Summer Spectacular, дерби SCHF, PCCHA Futurity & Futurity Event DOUBLE, где она выступала как любитель.

Выступление Беллы Хадид на PCCHA Futurity & Futurity Event DOUBLE

Ранее Белла, комментируя свое увлечение, призналась, что давно полюбила верховую езду. К этому виду спорта ее приобщила мамам Иоланда Хадид. "Я занимаюсь верховой ездой с тех пор, как научилась ходить, и тот факт, что моя мама знала о лошадях все, действительно помог моей страсти развиться", — рассказала звезда подиума.