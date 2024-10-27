"Я просто хочу плакати": Белла Хадід стала чемпіонкою серед любителів верхової їзди (фото)

За словами Белли Хадід, верховою їздою вона займається з дитинства. Любов до коней моделі прищепила її мама.

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Американська супермодель Белла Хадід 26 жовтня стала чемпіонкою серед любителів верхової їзди Classic LTD 2024 за версією Southern Cutting Horse Futurity. Своїми досягненнями вона поділилася зі своїми 61,6 мільйонами підписників у stories в Instagram.

28-річній красуні як нагороду вручили особливу пряжку для ременя, виготовлену Gist Silversmiths. Здобувши перемогу, вона позувала зі своїм гнідим жеребцем на прізвисько Металік Тіто. Модель виглядала невпізнанною порівняно з її яскравими образами на подіумі. На ній були шкіряні штани-накладки, вдягнені поверх джинсів і світло-коричнева куртка. Свій образ зірка доповнила чорним ковбойським капелюхом і коричневими чобітьми. Її темні локони були заплетені у дві коси.

Белла Хадід зі своїм конем на прізвисько Металік Тіто Фото: instagram.com/bellahadid

"Він уже отримав так багато печеньок, і тепер він точно знає, що переміг, тому що тепер він намагається з'їсти нашу пряжку. Мій наймиліший, найлюблячий, найнадійніший, ідеальний хлопчик", — написала знаменитість про свого жеребця.

Хвалячись своєю першою значною перемогою, вона також поділилася крупним планом зображення посрібленої пряжки: "Моя найперша пряжка @gistsilversmiths CHAMPION! Я просто хочу плакати!".

Нагорода Белли Хадід Фото: instagram.com/bellahadid

Цього року Southern Cutting Horse Futurity проходив з 18 по 26 жовтня в Джексоні, штат Міссісіпі. Досвідчена наїзниця раніше брала участь у різних великих заходах NCHA, включно з NCHA Summer Spectacular, дербі SCHF, PCCHA Futurity & Futurity Event DOUBLE, де вона виступала як аматор.

Виступ Белли Хадід на PCCHA Futurity & Futurity Event DOUBLE

Раніше Белла, коментуючи своє захоплення, зізналася, що давно полюбила верхову їзду. До цього виду спорту її долучила мамам Йоланда Хадід. "Я займаюся верховою їздою відтоді, як навчилася ходити, і той факт, що моя мама знала про коней усе, дійсно допоміг моїй пристрасті розвинутися", — розповіла зірка подіуму.