Тренди 2022 року. Белла Хадід повернула популярність спортивним костюмам у 2022 році
Стильний образ початку 2000-х знову повертається до гардеробів модниць 2022 року.
Напередодні 25-річна американська супермодель палестинського походження Ізабелла "Белла" Хаїр Хадід поділилася у своєму Instagram із майже 50 млн підписників серією знімків, на яких позує у спортивному образі, дуже схожому на модні аутфіти початку 2000-х.
На моделі були вільні темно-сині штани на низькій посадці, олімпійка з високим білим коміром та чорні черевики. Як аксесуари Белла додала до образу шкіряні рукавички, чорні сонцезахисні окуляри та маленьку сумочку Burberry.
Зазначимо, що публікація зібрала за 14 годин мільйон лайків та тисячі коментарів шанувальників супермоделі. "Прекрасний ангел!", "Які кольори!", "Цікаво!", — пишуть підписники Белли під каруселлю знімків.
Нагадаємо, раніше Белла Хадід вже оживлювала застарілі тренди. Вона повернула в моду пухнасті навушники — кумедну і теплу альтернативу шапці холодної пори року.
Раніше Фокус писав про рекламний кампейн і фотосесію до Дня всіх закоханих 2022 року бренду Victoria's Secret, у якій знялася 25-річна Белла Хадід, яка знову стала ангелом VS після розірвання контрактів і великого скандалу.