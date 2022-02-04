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Тренди 2022 року. Белла Хадід повернула популярність спортивним костюмам у 2022 році

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Фото: bellahadid | Белла Хадід

Стильний образ початку 2000-х знову повертається до гардеробів модниць 2022 року.

Напередодні 25-річна американська супермодель палестинського походження Ізабелла "Белла" Хаїр Хадід поділилася у своєму Instagram із майже 50 млн підписників серією знімків, на яких позує у спортивному образі, дуже схожому на модні аутфіти початку 2000-х.

На моделі були вільні темно-сині штани на низькій посадці, олімпійка з високим білим коміром та чорні черевики. Як аксесуари Белла додала до образу шкіряні рукавички, чорні сонцезахисні окуляри та маленьку сумочку Burberry.

Белла Хадід у спортивному аутфіті

Зазначимо, що публікація зібрала за 14 годин мільйон лайків та тисячі коментарів шанувальників супермоделі. "Прекрасний ангел!", "Які кольори!", "Цікаво!", — пишуть підписники Белли під каруселлю знімків.

Нагадаємо, раніше Белла Хадід вже оживлювала застарілі тренди. Вона повернула в моду пухнасті навушники — кумедну і теплу альтернативу шапці холодної пори року.

Раніше Фокус писав про рекламний кампейн і фотосесію до Дня всіх закоханих 2022 року бренду Victoria's Secret, у якій знялася 25-річна Белла Хадід, яка знову стала ангелом VS після розірвання контрактів і великого скандалу.