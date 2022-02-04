Тренды 2022. Белла Хадид вернула популярность спортивным костюмам

Стильный образ начала 2000-х снова возвращается в гардеробы модниц 2022 года.

Накануне 25-летняя американская супермодель палестинского происхождения Изабелла "Белла" Хаир Хадид поделилась в своем Instagram с почти 50 млн подписчиков серией снимков, на которых позирует в спортивном образе, очень похожем на модные аутфиты начала 2000-х.

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На модели были свободные темно синие брюки на низкой посадке, олимпийка с высоким белым воротником и черные ботинки. В качестве аксессуаров Белла добавила к образу кожаные перчатки, черные солнцезащитные очки и маленькую сумочку Burberry.

[ + – ] Белла Хадид в спортивном аутфите

Отметим, что публикация собрала за 14 часов миллион лайков и тысячи комментариев поклонников супермодели. "Прекрасный ангел!", "Какие цвета!", "Увлекательно!", — пишут подписчики Беллы под каруселью снимков.

Напомним, ранее Белла Хадид уже оживляла устаревшие тренды. Она вернула в моду пушистые наушники — забавную и теплую альтернативу шапке в холодное время года.

Ранее Фокус писал о рекламном кампейне и фотосессии ко Дню всех влюбленных 2022 бренда Victoria's Secret, в которой снялась 25-летняя Белла Хадид, снова ставшая ангелом VS после расторжения контрактов и большого скандала.