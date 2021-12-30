Белла Хадид вернула в моду пушистые наушники

Супермодель сочетала модный тренд с джемпером с принтом тай-дай

Знаменитая модель Белла Хадид запостила в Instagram несколько снимков, сделанных во время ее прогулки по Нью-Йорку. И заодно продемонстрировала, как сочетать сразу несколько модных трендов из 1990-х.

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Один из них – пушистые наушники, забавная альтернатива шапке зимой. Ранее наушники были пушистыми только частично, однако модель, которую продемонстрировала Белла – полностью отделаны мехом ярко-синего цвета.

Хадид дополнила образ кислотно-зеленым джемпером с модным принтом тай-дай, еще одним трендом прошлых лет.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

И черным стеганым жилетом бренда Big Smith 1980-х гг. Подобный жилет сейчас весьма популярен у модниц, однако купить его нелегко, и надо думать, что после новых фотографий Беллы, он станет еще более популярен.

Впрочем, Белла известна своей любовью к ретро-одежде. К слову, снимки были сделаны у одного из самых известных магазинов винтажной моды, который посещают многие звезды.

Ранее модель писала в Instagram, что отправляется на праздничный шопинг, но не для себя, а для благотворительной организации, которой она помогает. Папарацци удалось сфотографировать знаменитость, когда она заходила в универмаг Target за дополнительной партией игрушек.